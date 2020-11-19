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【水機推介】飛利浦RO純淨飲水機即時過濾細菌病毒　3秒即熱+4種水溫+無須駁水喉【附價錢詳情】

休閒消費 17:19 2020/11/19

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

飛利浦有部RO純淨飲水機除了可以即濾即飲之外，還有3秒即熱技術及4種不同水溫選擇。

最近天氣轉涼又乾燥，最適合可以沖泡蜜糖水或者花茶滋潤一下，可是沖泡不同飲品要用不同水溫，比較花時。飛利浦有部RO純淨飲水機除了可以即濾即飲之外，還有3秒即熱技術及4種不同水溫選擇，滿足一家大小的需要！

隨時品味 健康新鮮純淨水   飛利浦RO純淨飲水機

飛利浦最RO純淨飲水機，可以去除99.999%細菌及病毒，99.9%可溶解性鉛、餘氯同殘餘農藥等雜質，過濾即熱一體式，一杯新鮮純淨水輕鬆到手。

RO專業淨水技術 為家人健康把關

飛利浦創新專業AquaShield IPS多重淨化技術，配合革命性一體式RO逆向滲透淨水系統#，能有效過濾水中小至0.0001微米的有害雜質，包括去除*99.999%細菌及病毒、99.9%重金屬(可溶性鉛)、殘留氯氣、寄生蟲、殘留農藥、揮發性有機化學物及異色異味等雜質。

即熱技術更可避免飲用翻煲水，減少攝取化學物及「亞硝酸鹽」。

飲用新鮮即熱純淨水 既環保又方便

飛利浦RO純淨飲水機配備先進3秒即熱技術，可即飲新鮮純淨熱水，既慳電又環保，節省制熱煲水及保溫電源。

更備有4種水溫 (95℃, 85℃, 45℃及室溫) 和4種出水量設定選擇，可隨意沖茶、沖咖啡、沖奶、浸水果、沖燕麥及沖麵。每滴淨水皆是新鮮健康，讓你輕鬆享受純淨水。

安全設計 無需安裝

RO純淨飲水機的濾芯原物料均由韓國進口，安全可靠。其淨水箱內置抑菌UV-LED，有效抑制細菌滋生，防止二次污染。並設有貼心安全鎖，防止被高溫純淨水灼傷。無須安裝或接駁水喉，任何地方只要駁上電源即可使用。省卻訂購家庭裝飲用水，減少製造塑膠廢物。

此機備有濾芯壽命提示，附有快速更換濾芯設計，濾芯壽命可達1年。

飛利浦RO純淨飲水機ADD6910

建議零售價：港幣$3,288

保養：2年

濾芯型號：ADD550

濾芯建議零售價：港幣$898

產品詳情：https://bit.ly/3iXHh51

查詢電話：3188 4987

*根據國際測試和認證機構SGS / BV在實驗室環境下的測試結果。

#逆向滲透/反滲透（Reverse Osmosis，又稱RO），是一種淨化水的方法，使用可部分滲透的濾膜及外加壓力去除飲用水中的離子，有害分子和較大顆粒，常用於生產飲用水和軍工用途。

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責任編緝：王芷瑩

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