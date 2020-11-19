醫管局擬增聘逾1,700醫護應付冬季高峰　最快明年1月設流感新冠合併檢測

▲ 醫管局張子峯今日交代局方應對冬季流感高峰期的工作。（曾耀輝攝）

新冠肺炎及冬季流感高峰同時夾擊本地，醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯今（19日）交代局方應對工作，包括加強流感預防工作、提早配置資源、加強人手安排等；疫情方面，醫管局亦會於明年1月提供流感及新冠病毒合併測試，盼加快篩查，亞博館及臨時醫院亦將預留約2,800張病床治療新冠病人。

醫管局表示，去年流感高峰期（即去年12月至今年2月）中，急症室首次求診人士較過去兩年同期回落，經急症室入內科微跌至911人次，其中7成為60歲以上人士，而內科住院病床住用率、兒科住院病床住用率，及骨科住院病床住用率均下降至99%、58%，及88%；支出方面，給員工薪酬佔3.1億元，其他開支1.4億元，共4.6億元。

張子峯表示，醫管局應付冬季服務會有5大重點，包括加強流感預防工作，自上月開始已為高危群組及醫管局同事注射疫苗，張透露醫管局約3.9萬名同事已接種，超逾去年全年數目；提早配置資源，已向各聯網分配超過10億元撥款；加強設施準備，計劃加開416張病床，其中一半病房會放置於內科病房及急症室；加強人手安排，按年增加170名醫生（上升2.8%）、1140名護士（上升4%）及460名專職醫療人員（上升5.5%）；優化病人服務流程，如為所有呈流感病徵病人提供新冠病毒及流感的合併測試，將於明年1月推行，小朋友會提供17種常見病毒測試，成年人則會有甲型及乙型流感測試；優化病人服務流程，如試行15間醫院預留電腦掃描檢查服務名額，暫定內科病房每周會有10個名額，以更準確照顧內科病人。

張又指，醫管局去年整體流失率為9.7%，其中醫生流失率為6.3%，料今年至9月離職率會下降至8.1%，而目前醫生流失率為4.3%。此外，醫管局亦會增加普通科門診服務名額約2.6萬個（增加25%），亦會額外增加4間門診診所在指定長假期開放，涵蓋4個地區。

在疫情下，醫管局亦特別加強設施，如分流留重症病人留院接受治療，而亞洲博覽館6個展館，會提供1,900張病床，以治療都輕輕病徵的新冠病人，暫有約40多個醫生，及20至30名數護士已報名；臨時醫院方面則會提供800張病床，但局方正設計如何運作及人手，暫定位為亞博館的延伸，提供小量氧氣、靜脈注射，料在明年首季可安置設施，首季末可用。

在公私營協作計劃方面，今年疫情下已由3個項目增加多7個，逾千名病人已使用服務，其中放射診斷已多2倍人使用。

在長者服務方面，醫管局老人科小組委員會主席康佩玲表示，長者冬季下容易有感染，疫情下亦容易有精神疾病，故局方已提供護訊鈴服務，指律敦治及鄧肇堅醫院護士，會在逢周一至周五朝8晚8及假期朝8晚4，致電出院後2天的長者，提供跟進服務，至今已打出21萬通電話，每日平均570通，而冬季將會加至每日670通；康舉例指，一名85歲患肺炎的陳伯患高血壓，糖尿等病，出院後要服用13隻藥，惟感到頭暈，經護訊鈴護士致電及了解病歷後，發現減一隻藥後，情況已得到改善。

此外，局方亦會提供社區老人評估服務、社康護理服務，及支援長者離院綜合服務的外展服務，派醫護上門為長者打針、洗傷口、照顧血糖等，同時留意長者在家狀況，如有需要，會找社工幫忙安排膳食，未來會用視象優化服務，及將專科門診帶到老人院治療病人，服務覆蓋700間院舍，約6.3萬個宿位。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：鄧凱文