【家電推介】飛利浦推手提式及直立式蒸氣掛熨機　免調校溫控技術不熨焦衣物【附價錢詳情】

▲ 飛利浦推出手提式蒸氣掛熨機 8000系列及ProTouch直立式蒸氣掛熨機。（圖片由飛利浦提供）

飛利浦推出手提式蒸氣掛熨機 8000系列及ProTouch直立式蒸氣掛熨機，前者無需熨衣板都可水平或垂直掛熨，極速方便，適合每天使用；後者則備獨有的Dual Heating雙重升溫技術，快速除皺且不留水漬，適用於所有精細物料。

手提式蒸氣掛熨機 8000系列 建議零售價：HK$898

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免調校溫控技術

兩款產品皆備有OptimalTEMP免調校溫控技術，因其免去調校蒸氣溫度的繁複設定過程，感測材質並自動調校成最佳溫度熨燙，而且適用於所有衣料，保證不熨焦。

高溫殺菌高達99.9%

產品的蒸氣量持久不衰，強勁蒸氣能持續輸出高達32克/分鐘，高溫殺菌高達99.9%*，一機滿足熨衣、殺菌、除味，輕鬆在家為衣物殺菌消毒，還可以蒸熨窗簾、床單、或冬天的厚衫大褸。

二合一水平及垂直掛熨

二合一手提式蒸氣掛熨機8000系列能簡化熨衣過程，無需掛熨板即可隨手熨衣，無論水平還是垂直，衣物都能熨得筆挺亮麗。還隨附兩用熨衣墊，提供熨衣承托。

預熱時間快至60秒

此外，預熱時間快至60秒，多重尖角的導熱熨壓板形狀，方便熨貼難以觸及的部位。而且水箱容量達230毫升，足以熨服５件衣物，配合OptimalTEMP免調校溫控技術，即使趕時間都不怕熨焦衣料或要注水。

機件長壽耐用

這部機特別設有獨特除鈣裝置，只需打開底部的除鈣蓋子，便能清理水垢，輕鬆一秒完成，令機件歷久常新，蒸氣持續豐盈。

ProTouch直立式蒸氣掛熨機 建議零售價：HK$2,598

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燙衣無水漬

ProTouch直立式蒸氣掛熨機搭載獨特Dual Heating雙重升溫技術，先在底座加熱產生蒸氣，待到達蒸氣噴頭後，噴頭的額外發熱線把蒸氣再次加熱，較單次加熱更高溫，更重要的是本已凝結的水滴，也重新昇華成高溫蒸氣，摒除「水氣」熨燙，做到真正的「蒸氣」掛熨，有效防止熨衣時形成水漬。

配合OptimalTEMP免調校溫控技術，可感測衣料材質，並自動調校成最佳溫度熨燙，保證不熨焦衣料。

全自動PureSteam恆淨除垢技術

其PureSteam恆淨除垢蒸氣技術，發熱底板設計獨特，可防止鈣化物積聚，做到自動除鈣，蒸氣量豐盈充足，即使是厚重布料，如絨褸、床單被鋪、窗簾等，在高達６巴的蒸氣泵壓力，配合高達90克強力蒸氣噴射、35克/分鐘持續蒸氣輸出下，也能瞬間處理，並快速淨味殺菌高達99.9%*。

ErgoFit人體工學掛熨板

特設符合人體工學的30°熨衣板，提供舒適而穩定的承托，同時間處理大量衣物都不會疲勞。熨板面料以快乾物料製成，增強蒸氣滲透力和透氣度，避免水氣凝結弄濕衣物。

另外，蒸氣噴頭配有三重精準尖端熨壓板，尖角設計能深入衣領及鈕釦之間，專門協助用家處理狹窄而難熨的部位，再刁鑽的皺褶都要乖乖投降。

零售點：各大百貨公司及電器店有售

*由第三方研究所測試，經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型（消毒技術標準 2002-2.1.5）

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