【萬千星輝2020】TVB小生花旦台慶紅地毯鬥靚　細龍太陳偉琪解封跟細龍生合體【多圖】

▲ TVB年度大騷《萬千星輝賀台慶》。

《萬千星輝賀台慶》今晚（11月19日）在TVB電視城舉行。今年台慶由汪明荃、鄭裕玲、陳貝兒、林溥來、麥美恩、陸浩明、何依婷、丁子朗擔任司儀，天后楊千嬅當表演嘉賓。

約晚上七時，一眾藝人陸續現身電視城，當中包括袁偉豪、張秀文、黃智賢、黎諾懿、龔嘉欣、袁偉豪、孫慧雪、周嘉洛等，多位小生花旦各以最型最靚姿態登場。

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▲ 細龍生細龍太合體。（攝影：黃建輝）

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「細龍太」陳偉琪解封現身

其中曾傳出被TVB雪藏的「細龍太」陳偉琪，穿一身白色露背晚裝現身，並跟「細龍生」鄭世豪合體，令傳媒十分驚喜。

陳偉琪接受TOPick訪問稱：「今晚將會在台慶表演豎琴。」

另外，她指會近日另尋工作機會，希望有不同發展：「同時現在也在等公司的安排。」

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資演藝人胡楓劉丹獻藝

除小生花旦，不少實力派綠葉如劉丹、胡楓等都會為今晚台慶夜演出。

此外，《愛‧回家之開心速遞》多位演員如呂慧儀、張景淳、林淑敏等今晚也有表演環節。

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龔嘉欣為穿晚裝努力修身

視帝級的黎耀祥拖著《殺手》拍檔龔嘉欣行紅地毯，當中趙希洛一身白色透視晚裝，最令全場成為焦點。

嘉欣向TOPick表示今天的晚裝很貼身，要努力修身，一身紅色也貼合氣氛。

趙希洛指今晚由服裝師朋友設計，性感得來也十分隆重，她近日正忙拍《金宵大廈2》及《愛回家》，感到有少許壓力。

▲ 「細龍太」陳偉琪。（攝影：黃建輝）

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陳詩欣「中門大開」超搶鏡

陳詩欣穿白色Deep V開胸裙出席，「中門大開」的十分性感，她稱當日是陪余香凝試婚紗時經睇中這條裙，並表示已做足安全措施，不怕走光。

問她穿得如此性感男友會否介意，她表示事前已給男友過目。

▲ 陳詩欣。

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記者：梁樂欣、游艾維