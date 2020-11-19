  • 25°C
香港時間 : 20201119日 (四) 19:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

涉立法會會議潑散不明液體　朱凱廸陳志全許智峯准保釋候訊

社會 17:38 2020/11/19

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮 施政報告2020

朱凱廸、陳志全及許智峯今於西九龍裁判法院提堂。（王仁昌攝）

前立法會議員朱凱廸、陳志全及許智峯於今年6月4日，疑在立法會會議期間潑散不明液體，早前警方上門拘捕，3人被控意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪及藐視罪。案件今（19日）午於西九龍裁判法官提堂，3人暫毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見。案件押後2021年2月11日再訊，各被告准以現金1,000元保釋，須每星期報到1次。

朱凱廸（43歲）、陳志全（48歲）及許智峯（38歲）各被控1項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪及1項藐視罪。

控罪指，3人於2020年6月4日在立法會會議廳1室內，意圖使他人受損害、精神受創或惱怒，而企圖非法及惡意施用有害物品，即含有氨及苯并吡咯的物質；及於同日在立法會舉行會議時，引起擾亂，令會議程序中斷或相當可能中斷。

許另被控於同年5月28日在立法會綜合大樓會議廳內，意圖使梁君彥受損害、精神受創或惱怒，而企圖非法及惡意施用含有甲硫醇、硫化氫和一氧化碳的物質；及於同日在立法會舉行會議時，引起擾亂。

案件今提堂，各被告暫毋須答辯，以待辯方索取文件，及向被告提供法律意見。

辯方申請將案件押後2021年2月11日再訊，以待終審法院就早前1宗有關《立法會（權力及特權法）條例》的法律爭議作出裁決。

裁判官批准辯方申請，並批准各被告以現金1,000元保釋，須每星期報到警署1次及居於報稱住址。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌

陳志全 許智峯 朱凱廸 梁君彥 立法會

最高瀏覽

【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
23:49 2020/11/18
【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」
09:54 2020/11/18
【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」
【出軌男友】失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友
11:09 2020/11/18
【出軌男友】失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友