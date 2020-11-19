涉立法會會議潑散不明液體　朱凱廸陳志全許智峯准保釋候訊

▲ 朱凱廸、陳志全及許智峯今於西九龍裁判法院提堂。（王仁昌攝）

前立法會議員朱凱廸、陳志全及許智峯於今年6月4日，疑在立法會會議期間潑散不明液體，早前警方上門拘捕，3人被控意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪及藐視罪。案件今（19日）午於西九龍裁判法官提堂，3人暫毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見。案件押後2021年2月11日再訊，各被告准以現金1,000元保釋，須每星期報到1次。

朱凱廸（43歲）、陳志全（48歲）及許智峯（38歲）各被控1項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪及1項藐視罪。

控罪指，3人於2020年6月4日在立法會會議廳1室內，意圖使他人受損害、精神受創或惱怒，而企圖非法及惡意施用有害物品，即含有氨及苯并吡咯的物質；及於同日在立法會舉行會議時，引起擾亂，令會議程序中斷或相當可能中斷。

許另被控於同年5月28日在立法會綜合大樓會議廳內，意圖使梁君彥受損害、精神受創或惱怒，而企圖非法及惡意施用含有甲硫醇、硫化氫和一氧化碳的物質；及於同日在立法會舉行會議時，引起擾亂。

案件今提堂，各被告暫毋須答辯，以待辯方索取文件，及向被告提供法律意見。

辯方申請將案件押後2021年2月11日再訊，以待終審法院就早前1宗有關《立法會（權力及特權法）條例》的法律爭議作出裁決。

裁判官批准辯方申請，並批准各被告以現金1,000元保釋，須每星期報到警署1次及居於報稱住址。

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記者：王仁昌