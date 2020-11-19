龍緯汶涉非禮兩女童判刑再押後　待控方為女童索取創傷評估

▲ （經濟日報資料圖片）

關注少數族裔組織主席龍緯汶涉非禮兩名3至7歲的非華裔女童，包括在泳池更衣室拍女童裸照及於洗澡時拍下女童替他手淫的片段等，龍緯汶前日承認非禮、製作兒童色情物品等7罪。案件原定今（19日）於區域法院判刑，惟控方指其中一名女童的家人希望女童能進行創傷評估，法官將案件押後至12月16日，待取得創傷評估報告再作判刑。

被告龍緯汶（現年46歲）被控共7項控罪，包括2項猥褻侵犯、3項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、1項製作兒童色情物品罪及1項管有兒童色情物品罪。案發於2017至2019年間，涉案有兩名受害女童X及Y，案發時X為4至7歲，Y則3至5歲。

控方今指，女童X的家人表示希望能為女童進行創傷評估，而控方則表示索取創傷評估報告需時至少兩周；至於女童Y，控方則指Y的父母認為事隔已久，故反對進行創傷評估。

法官沈小民將案件押後至12月16日，待索取X的創傷評估報告再作判刑。

控方案情指，被告於案發時為2名非華裔女童X及Y提供家庭服務。被告不時會帶X及其兄姐到辦公室玩耍，X於2019年向11歲的兄長投訴，兄長決定將手機放置在被告辦公室廁所內拍片，並拍攝到被告脫下X內褲及替私處拍照，兄長其後告知母親下揭發事件。

警方調查後發現，被告曾在泳池更衣室拍下X裸照、在辦公室內摸X私處1秒，以及於寓所內洗澡時拍下Y為他手淫的影片。警方另發現被告手機內有19張涉X及Y的裸照，以及該段手淫片段。

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記者：林欣樂