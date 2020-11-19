【入境證明】指明地區抵港旅客需持有效陰性檢測證明　11月28日起涵蓋德國及厄瓜多爾來港旅客

▲ 現時15個指明地區抵港旅客，需持有效陰性檢測證明，抵港後14天需於酒店檢疫。（資料圖片）

政府今（19日）宣布，會就《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的指明刊憲，由11月28日起將厄瓜多爾和德國加入指明地區，以更有效應對疫情。

按現行規定，15個指明地區的抵港旅客（即孟加拉、比利時、埃塞俄比亞、法國、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、俄羅斯、南非、土耳其、英國及美國），到港時須提供合資格檢測樣本證明。



有關文件需由化驗所或醫療機構發出的中文或英文報告，當中載有抵港人士姓名，並顯示以下資料：

到港人士已接受病毒核酸檢測，檢測樣本在飛機起飛前72小時內進行

對該樣本進行檢測的是新冠肺炎核酸測試

檢測結果呈陰性

如相關報告並非採用中文或英文或並無載有上述所有資料，須額外提交一份由該化驗所或醫療機構發出的中文或英文確認書，載有相關由以上指明地區到港人士姓名及全部上述資料，並與報告一併呈交。以及一份中文或英文的證明文件，以顯示該化驗所或醫療機構屬ISO 15189認可，或獲所在的地方的政府的有關主管當局承認或核准。



有關旅客也要持有在香港酒店預訂房間的中文或英文確認書，其租住期間為抵港當日起計不少於14日，用作接受隔離檢疫。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰