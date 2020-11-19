【港大藏屍案】任職廉署長女指張祺忠容易躁火　或因壓力致日益消瘦

▲ 張祺忠長女今以辯方證人身份出庭作供。

香港大學前副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室，案件今（19日）於高等法院續審。任職廉署調查主任的被告長女今以辯方證人身份出庭作供，她供稱父親自約2013年起，情緒變得容易躁火，案發前幾年亦急速消瘦，或因壓力或身體有毛病所致。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

被告的長女張思慧，任職廉政公署調查主任，今亦以辯方證人身份出庭作供。張甫坐上證人台時，被問及是否因此本案而感到難過，即取出紙巾拭淚。張作供時形容與父親的關係良好，父親十分照顧家人，亦十分隨和，「我同佢一齊好開心，好融洽。」張又指父親性格一向很隨和，「但去到應該係2013年左右，爹哋就開始唔再好似以前咁有耐性，好容易會無啦啦發忟憎。」

張供稱與母親的關係很親密，因為母親性格外向健談，兩母女無所不談，亦會經常一起外出，大部分時間跟母親相處十分好。但張形容母親為人會即興衝動，說話不顧他人感受，堅持自己的一套，若他人不聽從她的說話，她便會發脾氣。

▲ 張祺忠女兒張思慧（左）。（楊詠渝攝）

張又指她不時見母親責罵父親，而且罵得很激烈，但父親不會回咀，母親罵人時的用字「比較尖銳，好侮辱性，好mean好刻薄咁。」張又供稱父親表現躁火時，會皺眉頭、瞪大眼、喃喃自語，但不會回咀，只會自己走開。

張又指父母不吵架的時候相處很不錯，辯方向她展示一張由她拍下的父母合照，張表示照片是由她約於2017年的冬天在西環拍下的，「我覺得佢哋好得意、好cute，咁我就攞起手機影佢哋」，張並哽咽指父母於照片中的笑容很真摰。

談及父親於案發前的健康狀況時，張指出她十分擔心，因為父親近年急速消瘦，她估計父親或因壓力或身體毛病而消瘦，因此她常叮囑父親要注意身體。

張又供稱母親有投資股票的習慣，亦相當成功，有時父母之間吵架時，母親會表示若非她的投資，家裡哪有錢，母親更會在親戚面前說出上述刻薄說話。張認為母親的說法不公道，但母親就是想到什麼就說什麼。

張於控方盤問下讀出2018年8月26日與警方錄取的口供，張當時指出她曾向父親查問有關400萬元支票被彈票一事，父親當時指該400萬元是夫妻二人的共同投資，父親本來打算於8月16日將款項存入支票戶口，但由於兩人於8月16日晚上吵架，因此父親為了鬥氣，就未有將款項存入。案件明續審。

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記者：楊詠渝