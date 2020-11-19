  • 25°C
香港時間 : 20201119日 (四) 19:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開燈‧熄燈】Gin Lee拍MV紀念離世愛貓　李幸倪憶毛孩往事哭崩

娛樂 17:57 2020/11/19

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮 施政報告2020

Gin Lee為離世愛貓寫歌。

Gin Lee李幸倪將於明天（11月20日）推出第三波廣東主打《開燈。熄燈》（熄燈版），新歌MV及全新專輯《Dear Secret》亦於凌晨零時同步上線。《開燈。熄燈》由Gin剖白以往與早前離世愛貓段段回憶，特別揪心。
 
《開燈。熄燈》（熄燈版）由Gin親自作曲，何方填詞，Ted Lo編曲，以及Alvin Leong 監製。Gin以最坦白不修飾的唱法演繹。她憶起與愛貓段段回憶，每一次唱都會淚崩，無法完整地錄唱全首歌，是從未遇過的錄音挑戰，坦言是她出道以來最「不懂」唱的歌。
 
《開燈。熄燈》（熄燈版）MV有不同與貓貓相處的鏡頭，增加拍攝難度。有一幕Gin回頭看床尾見到貓貓出現，雖然聽起來很簡單，但每次一開鏡貓貓都會跑掉，拍了十多次都無法完成。

Gin在MV發揮演技。

Gin見狀溫柔地輕撫貓貓的頭說：「你真係唔好走啦，你走開我哋又要再嚟過，不如你坐定定拍一個take啦，每次要捉你返嚟咁多次我都唔好意思。」語畢貓貓十分聽話，靜下來順利完成拍攝，她們的心意在這一刻相通。
 
MV故事出自親身經歷，所以感情自然流露，發揮到位。其中更有一個兩分鐘長鏡頭，Gin憶起與愛貓的回憶，上一秒抱著貓貓下一秒卻發現全是幻覺，她立刻情緒崩潰爆喊。

跟貓貓有不少對手戲。

這一幕Gin除了要情緒控制到位之餘，還要記住每個走位，令導演陳品大讚Gin情緒與技術性肢體語言同時兼顧，知道每個連戲的細節，非常有演戲潛質。

Gin亦表示：「這一幕長鏡頭好深刻！因為有好多節奏和情緒轉換，加上要記住每個走位，是非常複雜的一個take！而每次我都會清楚問導演，因為我要知道每一場戲細節，交出不同反應和演繹。」《開燈。熄燈》（熄燈版）MV於11月20日凌晨零時推出。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【公開擇偶】Gin Lee歎收入減靠儲蓄過活　李幸倪等待緣份盼遇上Mr.Right【有片】
09:10 2020/10/09
【公開擇偶】Gin Lee歎收入減靠儲蓄過活　李幸倪等待緣份盼遇上Mr.Right【有片】
Gin Lee生酮減肥法消脂去水腫　31歲李幸倪不節食月減10磅【內附詳情】
17:45 2019/07/12
Gin Lee生酮減肥法消脂去水腫　31歲李幸倪不節食月減10磅【內附詳情】
【告別毛孩】Gin Lee愛貓離世心如刀割　半夜悼念毛孩感觸爆喊
16:12 2020/11/12
【告別毛孩】Gin Lee愛貓離世心如刀割　半夜悼念毛孩感觸爆喊
李幸倪 歌手 MV

最高瀏覽

【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
23:49 2020/11/18
【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」
09:54 2020/11/18
【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」
【出軌男友】失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友
11:09 2020/11/18
【出軌男友】失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友