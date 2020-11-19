【停課指引】緊急收緊停課指引為中斷傳播　張竹君：對今年學校爆發感到奇怪

▲ 本港今日新增12宗確診個案，包括2宗不明源頭感染。（曾耀輝攝）

連日有多間小學爆發上呼吸道感染，衞生防護中心宣布收緊停課指引，建議學校在獲得新冠病毒檢測結果前，由安排涉事班別停課3日，擴至全校停面授課最少7日。11月正值不少學校的測考月份，有校長指中心的指示不清晰。

近日本地錄得院舍及學校的上呼吸道爆發未有停止，幼稚園及幼兒中心已停面授課，由11月15日至今，有133間小學及1間中學出現爆發個案，情況有進一步惡化趨勢，考慮疫情，為出現爆發的個案派樣本樽檢測，昨日開始建議學校停課7日直至有結果，亦不排除進一步建議加強社交距離措施。他提醒家長為子女減少課外活動，避免交叉感染。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，上呼吸道感染的爆發不是很嚴重，去年都有，不過沒有今年的情況嚴重。她對今年的爆發感到奇怪，因為大部分人都已經有佩戴口罩，有做足防疫措施，故一開始只建議涉事班別停課3日，惟因時間不足以及牽涉的班別愈來愈多，故昨日決定涉事學校可以全校停面授課最少7日，以便中斷傳播及有更多時間讓當局為學校安排檢測。

她稱，由於數字升得很快，所以有關決定很急，導致溝通不足的情況，又指明白當家長及學校看到有關新聞後會無所適從，故決定之前已安排只是涉事班別停課3日的學校按舊指引做，而其他學校就按新指引，強調有關指引亦需優化，希望大家理解。

本港新增12宗確診個案包括2宗源頭不明，逾20宗初步陽性，疫情或會急速反彈，詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩