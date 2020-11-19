【男排女將】鄧麗欣率MIRROR與甲一球隊打排球　Stephy新劇將播出：未試過那麼緊張

▲ ViuTV新劇《男排女將》下周一（11月23日）播出。（徐穎彤 攝）

ViuTV新劇《男排女將》將於下周一（11月23日）播出，今日（11月19日），《男排女將》在灣仔修頓埸館舉行記者會，一眾演員鄧麗欣（Stephy）、顧定軒（Zeno）、MIRROR（Ian、Anson Lo、Jer、Edan、Tiger、Jeremy、Alton）及陳宇琛出席。

在《男排女將》描述在一隊叫「力圖」的球隊內，一班球員的奮鬥。今日記招由「力圖」與現實中真正的香港排球甲一球隊「力臻」作友誼賽，現場氣氛高漲。

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▲ ViuTV新劇《男排女將》記者會。（徐穎彤 攝）

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Stephy與「力圖」球員打成一片

Stephy接受TOPick訪問表示：「我很久沒新劇上，未試過那麼緊張。以往電影上畫是期待，但沒有緊張的感覺，今次則有這種感覺。」

▲ Stephy與大家打成一片。（徐穎彤 攝）

她又稱：「這個題材一直都很喜歡、很想拍攝，劇集終於要面世了，有點興奮。」

活動上，Stephy變回教練指導「力圖」球隊，她說：「一看見他們換上了球衣，加上在球場上，畫面通通都回來了，有種教練上身的感覺。」

▲ 力圖球員力的表現。（徐穎彤 攝）

談到Mirror、Error、顧定軒等年輕演員經常在唱Stephy的經典歌曲，她笑言：「我當下是不知道的，他們當時是不敢跟我說，之後得番便覺得很搞笑。他們一開始是很怕醜的，不敢跟我說話，漸漸熟略後便一起玩、唱我的歌，有機會也可一起唱歌。」

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Zeno劇中唯一感情戲

Zeno在球場上表現亮眼，為了比賽，事前更買排球回家練習：「好彩還有些基本功在，其實自己也很怕，知道今天要打友誼賽，自己偷偷買了排球在家對牆練習。之前很吝嗇，想著劇組有很多排球，可以拿一個回家。」

▲ 與甲一球隊友誼賽。（徐穎彤 攝）

▲ Zeno在《男排女將》演球痴。（徐穎彤 攝）

Zeno希望再能和大家一起打球：「一直都和Ian說夾組球隊，由Ian帶起，我負責練波。」

及Zeno在《男排女將》有沒有感情戲時，他原以為會有：「我只有排球做我女朋友，因為在劇中我是球痴，有一幕我練成新招後，親了排球一下。」

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記者：鄭嘉瑤