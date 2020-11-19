【新冠肺炎】教協稱多名教職員遭施壓參與自願檢測　未受醫學訓練員工處理樣本瓶引憂慮

▲ 教育局自上周一（9日）起分批安排幼稚園、中小學及特殊學校的教職員接受冠狀病毒檢測。（資料圖片）

教育局自上周一（9日）起為全港幼稚園、中小學及特殊學校的教職員，免費提供冠狀病毒檢測服務。教協近日接獲多名任職於不同學校的教職員反映，其學校未有按照局方指檢測屬「自願性質」的原則處理，有學校向未有簽名登記領取樣本瓶的教職員施壓，又指教育局要求未受醫學訓練的教職員，處理已有其他人深喉唾液樣本的樣本瓶，引起校長及教職員的安全憂慮，促當局改讓教職員到就近診所交回樣本瓶。

教協今日（19日）發稿表示，自有關檢測安排公布至今兩個多星期，教協接獲多名任職於不同學校的教職員反映，其學校要求教職員在領取及交還樣本瓶時，都要在名單上簽名作實，學校會根據名單資料召見未有取樣本瓶作檢測的教職員，向其施壓。教協又引述，有學校向未有接受局方檢測服務的教職員，額外口頭要求其向學校提交認可檢測報告，自行證明未受病毒感染，間接迫使教職員參與現政府提供的檢測服務。

同時，教協指有校長及教職員反映學校收集樣本瓶的安全憂慮，除了小部份特殊學校有駐校護士外，本港的中、小學教職員均未接受過任何醫學訓練，惟教育局指引要求教職員處理已有其他人深喉唾液樣本的多個樣本瓶，批評局方未有考慮相關安全風險，而教育局未有將「冠狀病毒感染」納入現時教職員肺病特別假期涵蓋範圍，令這些教職員得不到應有保障，若相關教職員因處理採集病毒樣本程序不幸染疫，學校也有機會要負上法律責任。

教協強調檢測純屬自願性質，學校、法團校董會或辦學團體等都不能以任何方式強迫教職員參與，呼籲學校必須尊重教職員意願，而受影響教職員可記錄在學校的遭遇，適時聯絡教協跟進。教協認為學校及教職員並非適合場所及人選處理及收集已有深喉唾液樣本的樣本瓶，促請教育局改進安排，讓自願參與檢測的教職員到就近診所交回樣本瓶，讓已受訓的專業人員進行收集深喉唾液樣本工作。

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責任編輯：馮琪雅