【保就業計劃】最新一批名單涉5000名僱主獲18億元補貼　金門建築獲1.6億聘逾6000人　Uniqlo獲4493萬元補貼

▲ 「保就業」計劃第二期最新一批名單涵蓋5000名僱主，涉18億元補貼。（資料圖片）

「保就業」計劃秘書處今日（19日）公布最新一批領取第二期9至11月工資補貼的僱主名單，涉及約5,000名僱主，發放工資補貼額約18億元及承諾受薪僱員人數超過78,000人。

今批名單中獲最多補貼的是金門建築有限公司，涉1.62億元，承諾聘用6,066人；排名第二的為東亞銀行，獲1.15億元補貼以向4,290名員工支薪；美聯商業管理有限公司就獲6,336萬元補貼排在第三位，承諾受薪僱員有3,141人。

受疫情衝擊最大的零售、飲食和旅遊行業，都有多間企業獲得補貼。當中日資服裝品牌Uniqlo獲4,493萬元補貼，須維持聘用3,225人；如心酒店管理有限公司亦獲2,821萬元，以向1,010人支薪。國泰航空旗下的廉航品牌香港快運在今期計劃中取得2,775萬元工資補貼，承諾受薪人數有1,026人。

今批名單領取最多補貼的5名僱主：

僱主名稱 領取補貼金額 承諾受薪僱員人數 金門建築有限公司 1.62億 6,066 東亞銀行有限公司 1.15億 4,290 美聯商業管理有限公司 6,336萬 3,141 OK便利店有限公司 6,160萬 3,540 Uniqlo Hong Kong, Limited 4,493萬 3,225

資料來源：「保就業」計劃秘書處

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記者：徐紹軒