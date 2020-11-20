【限時優惠】香港W酒店限時快閃3天優惠　餐飲水療護理低至半價【附訂購連結】

▲ W酒店網上快閃限時優惠，低至半價搶購餐飲及水療護理。

香港W酒店於11月20至22日期間（開售時間為11月20日上午9時至11月22日晚上11時59分），再次於酒店的網上商店推出狂歡快閃優惠，超過40款獨家折扣，涵蓋餐飲包括星宴中餐廳、KITCHEN、WOOBAR、節日外賣套餐、節日行李箱禮物套裝，以及bliss®水療中心，為大家綻放無限節日驚喜！

另外，還有在快閃優惠期間預訂「醉樂假期」住宿套餐，更可額外獲得$500餐飲消費額，要把握機會搶購了！

▲ 香港W酒店再次推出逾40款快閃優惠，在網上商店限時搶購。（酒店提供）

當中的餐飲折扣多多，3間餐廳的優惠包括：

1.KITCHEN：享用無限美食，快閃優惠期間多種套餐可享高達75折

2.星宴：再次推出的「點心樂趣」午市套餐優惠，每位只需$278.8，即可享招牌點心拼盤、滋潤時令老火湯、XO醬露筍炒帶子以及更多美食。而受歡迎的「鮑魚盛宴」6道菜盛宴，折後只需每位$799.2。另外，12月「美食誘惑」兩位用八道菜晚市套餐，則半價優惠，折實價$1425.6。

3.WOOBAR：「自選拼樂」午市或晚市套餐，隨喜好自由搭配美食。一系列清新開胃小菜、精緻主菜和甜品。午市套餐包括提神咖啡或茶，晚市套餐則包括免費紅酒或白酒乙杯。午市套餐每位由$210.8。

▲ WOOBAR「自選拼樂」午市或晚市套餐，隨喜好自由搭配美食。（酒店提供）

水療護理低至半價

女士們最愛的bliss® 水療提供的多款面部及身體護理，大部分有折扣優惠，其中以「45分鐘排毒美肌能量艙體驗」最超值，低至半價便可享受得到。

▲ 水療護理低至半價便可享受（酒店提供）

▲ 預訂住宿可獲$500餐飲消費額（酒店提供）

預訂住宿可獲$500餐飲消費額

還有凡預訂「醉樂假期」住宿套餐的客人，除一晚住宿、雙人自助早餐、bliss®水療中心$500水療消費額及90分鐘無限任飲紅、白酒及雞尾酒之外，更可額外獲得$500餐飲消費額。此優惠適用於快閃優惠期間，只限預訂於2020年11月23日至2021年1月31日周日至周四期間入住。受其他條款及細則約束。預約住宿請按此瀏覽（推廣碼：P91）。

記者：郭秀芳