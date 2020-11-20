  • 27°C
香港時間 : 20201120日 (週五) 10:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限時優惠】香港W酒店限時快閃3天優惠　餐飲水療護理低至半價【附訂購連結】

休閒消費 09:00 2020/11/20

分享：

熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

W酒店網上快閃限時優惠，低至半價搶購餐飲及水療護理。

香港W酒店於11月20至22日期間（開售時間為11月20日上午9時至11月22日晚上11時59分），再次於酒店的網上商店推出狂歡快閃優惠，超過40款獨家折扣，涵蓋餐飲包括星宴中餐廳、KITCHEN、WOOBAR、節日外賣套餐、節日行李箱禮物套裝，以及bliss®水療中心，為大家綻放無限節日驚喜！

另外，還有在快閃優惠期間預訂「醉樂假期」住宿套餐，更可額外獲得$500餐飲消費額，要把握機會搶購了！

香港W酒店再次推出逾40款快閃優惠，在網上商店限時搶購。（酒店提供）

當中的餐飲折扣多多，3間餐廳的優惠包括：

1.KITCHEN：享用無限美食，快閃優惠期間多種套餐可享高達75折

2.星宴：再次推出的「點心樂趣」午市套餐優惠，每位只需$278.8，即可享招牌點心拼盤、滋潤時令老火湯、XO醬露筍炒帶子以及更多美食。而受歡迎的「鮑魚盛宴」6道菜盛宴，折後只需每位$799.2。另外，12月「美食誘惑」兩位用八道菜晚市套餐，則半價優惠，折實價$1425.6。

3.WOOBAR：「自選拼樂」午市或晚市套餐，隨喜好自由搭配美食。一系列清新開胃小菜、精緻主菜和甜品。午市套餐包括提神咖啡或茶，晚市套餐則包括免費紅酒或白酒乙杯。午市套餐每位由$210.8。

WOOBAR「自選拼樂」午市或晚市套餐，隨喜好自由搭配美食。（酒店提供）

水療護理低至半價

女士們最愛的bliss® 水療提供的多款面部及身體護理，大部分有折扣優惠，其中以「45分鐘排毒美肌能量艙體驗」最超值，低至半價便可享受得到。

水療護理低至半價便可享受（酒店提供）

預訂住宿可獲$500餐飲消費額（酒店提供）

預訂住宿可獲$500餐飲消費額

還有凡預訂「醉樂假期」住宿套餐的客人，除一晚住宿、雙人自助早餐、bliss®水療中心$500水療消費額及90分鐘無限任飲紅、白酒及雞尾酒之外，更可額外獲得$500餐飲消費額。此優惠適用於快閃優惠期間，只限預訂於2020年11月23日至2021年1月31日周日至周四期間入住。受其他條款及細則約束。預約住宿請按此瀏覽（推廣碼：P91）。

記者：郭秀芳

相關文章

【豪歎Staycation】瑰麗酒店推超豪海陸Staycation　4位三日兩夜盛惠15萬元包甚麼？【內附詳情】
15:16 2020/11/18
【豪歎Staycation】瑰麗酒店推超豪海陸Staycation　4位三日兩夜盛惠15萬元包甚麼？【內附詳情】
【快閃優惠】8度海逸酒店推聖誕快閃住宿優惠　「負房價」住一晚送$1,100酒店消費額
19:23 2020/11/16
【快閃優惠】8度海逸酒店推聖誕快閃住宿優惠　「負房價」住一晚送$1,100酒店消費額
【酒店優惠】帝苑推出海陸空住宿優惠$1,450起　住1晚包海洋公園或天際100門票連$1,200餐飲回贈
11:54 2020/11/19
【酒店優惠】帝苑推出海陸空住宿優惠$1,450起　住1晚包海洋公園或天際100門票連$1,200餐飲回贈
著數優惠 住宿 酒店 身體護理 美食

最高瀏覽

【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
23:49 2020/11/18
【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
【萬千星輝2020】TVB小生花旦台慶紅地毯鬥靚　細龍太陳偉琪解封跟細龍生合體【多圖】
19:56 2020/11/19
【萬千星輝2020】TVB小生花旦台慶紅地毯鬥靚　細龍太陳偉琪解封跟細龍生合體【多圖】
【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」
09:54 2020/11/18
【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」