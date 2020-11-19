虛擬銀行推5%活期存款年利率　傳統vs虛擬你要識揀

早前又有虛擬銀行（Virtual Bank）宣布開始試業！香港金融管理局（「金管局」）於2019年發出8個虛擬銀行牌照，其中7間已先後開業，而隨著最後一家現正進行試業，估計首批合共8間虛擬銀行有望今年內全數開業，為大家提供更快捷、方便的理財體驗。到底虛擬銀行的服務有多便捷和特別？以下立即為大家拆解。

不限時地 一直在綫

傳統銀行的營運模式主要是透過實體分行為客戶提供各類存款和貸款服務，而近年多家銀行亦積極發展其網上平台，將部分服務的申請和處理手續由分行延伸到網上，為市民帶來更大的便利。不過，部分服務的處理時間和程序（如：開立銀行戶口）仍受銀行的辦工時間限制，或在網上平台申請個別服務後，客戶仍須親身到分行辦理相關手續。

與傳統銀行相比，虛擬銀行的服務則相對彈性和靈活，例如開立戶口、存款轉賬、開立定期，甚至申請貸款都能透過手機App處理，而且亦有客戶服務人員24小時提供服務，令客戶無論身處任何地方、任何時候（24小時x 7日）都可滿足其理財需要，助客戶更容易地將理財融入生活。

更短等候 更長服務

傳統銀行的辦公時間與大部分商業機構相若，而虛擬銀行在金融科技（fintech）的幫助下，營運時間除了年中無休外，其運作亦全面自動化，因而能夠提升營運效率，縮減處理各項手續的時間。

以開戶為例，市民只要透過虛擬銀行的手機App，並透過手機掃瞄身份證及進行自拍，即可自行開立銀行戶口，最快5分鐘完成開戶，讓客戶有更多時間處理其他事務，令工作和生活更輕鬆寫意。

3個步驟 開立定存

除了開戶最快5分鐘完成外，透過虛擬銀行開立定存戶口同樣迅速。以虛擬銀行之一的天星銀行airstar為例，該行客戶只需3個步驟，即可全日任何時間、任何地方，輕鬆開立定存戶口，更讓你自訂存款日數，隨時提取亦不收任何手續費，給你更大彈性。

成本減少 更多優惠

當然，虛擬銀行的自動化運作不只加快其營運效率，亦有助節省人力成本，加上沒有租金的負擔，令虛擬銀行能有更大空間為客戶提供不同類型的優惠，例如減免各項手續費，或給予客戶較高的活期存款息率和較低貸款息率。

以天星銀行airstar為例，該行近日推出《全民加薪》推廣，更由《全民造星》的靈魂人物「花姐」粉墨登場，向市民介紹其5%星級活期存款年利率（最高金額為2萬港元），建議打工仔自己人工自己加。

據了解，有關優惠截至今年12月31日止，只要是2020年11月8日起成功開戶便可享有，優惠更有半年利率不變保證。若與部分傳統銀行提供的0.001%活期存款利率相比，回報高出5,000倍。

同受監管 安心保障

事實上，虛擬銀行雖然並無實體分行，但同樣受金管局的監管，並有參與存款保障計劃，即每名合資格存戶會有高達50萬港元的存款保障，所以大家可以因應個人的需要，以及各銀行的優惠和收費，揀選最適合自己的銀行。

（資料來源：天星銀行網頁）