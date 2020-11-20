【另類教育】學校受欺凌母停工陪伴在家學習　15歲資優女生研製語言App創業4年

▲ 現年15歲的Hillary，早在11歲那年，便因研製小童語言學習手機應用程式「MinorMynas」，實現創業夢，更創造了不一樣的童年人生。

現年15歲的Hillary，早在11歲那年，便因研製小童語言學習手機應用程式「MinorMynas」，實現創業夢，並成為MinorMynas首席執行官CEO。她也因著創業被世界各地機構及企業邀請演講，早前更到杜拜，為國際婦女論壇上分享。媽媽Joey謂，女兒資優天分很早浮現，一目十行，閱讀量廣且喜歡自學，面對不一樣的孩子，她對其學習之路，也有不一樣的安排！

▲ Joey謂自己不需要叻過小朋友或者全懂他們學過的事，只需要滿足子女的求知慾。(曾耀輝攝)

因創業蛻變成演說家

Hillary在5年前，因和弟弟到台灣上暑期中文課程，回港後萌生用這段學中文的經歷，參加小創業家比賽，之後在媽媽Joey支援下，創作了一個供小童語言學習手機應用程式MinorMynas，現時為止，全球已有60個國家的人士下載，近七萬用戶下載，通過這個平台與人聊天學習語言，甚至問功課。用戶當中以6至14歲的小朋友佔最多，出乎了Hillary的意料。

MinorMynas這個名字由Hillary所創，Minor代表小朋友，Mynas則意指喜歡模仿人類說話的鷯哥，意思是希望小朋友像鷯哥一樣，快速地學習語言。Hillary透露，MinorMynas在年底前會正式發展至網頁版及所有手機可用版本，並希望發展至內地都可使用程式，並非只針對個別國家市場，希望發展成國際性程式。而她是同時讀書，同時兼顧公司工作。

Joey補充，她對科技也不太認識，為了讓女兒體驗創業，一家人一起學習，比賽過程中有導師不斷給予Hillary意見，由頭講解甚麼是Startup，但始終是紙上談兵。「其實，在還沒有MinorMynas之前，她做了很多實驗，找很多不同的小朋友，然後進行配對，讓兩位不相識的小朋友在FaceTime互動，好多人都覺得這件事是可行的。來到這一步，做媽咪的，究竟行不行下去？」

▲ Hillary在11歲時由興趣出發創業，研製供小童語言學習手機應用程式MinorMynas，並是公司CEO。(曾耀輝攝)

媽媽謂預料不到的是，因MinorMynas生出的漣漪，包括囡囡獲馬雲邀請去演講。至今，幾乎所有本地大學及不少全球主流的科創公司包括微軟、臉書，都請過她去演講，讓她進一步接觸到不同的公司和創業者，並由最初幾分鐘起到現在45分鐘主題演講。題目也不再局限於創業這話題。Joey笑言：

很多人更感興趣的是她創業背後的故事，千禧後如何看這世界和她的學習之路等等。

談到最深刻的演講，Joey回想，女兒10歲那年參加了一個由商界舉辦、為期數月的兒童創業比賽，期間篩選了他們一隊，雖然她只負責講3分鐘，期間播片時更出現技術問題，但她沒有影響，也由於表現淡定，之後更得到很多人主動指導。「由一開始背熟講稿，到最後她已不用稿去講，現在她講很長的演講，也不會看稿，因已學會把重點內化進腦，但台上一分鐘，台下十年功，我感到Hillary是落了很多工夫作準備，才會如此淡定。例如去杜拜演講，她是無時無刻都在準備，因此資優不是天才，努力很重要。」

資優兒本身學習能力高，現年15歲Hillary和12弟弟Alexis同是資優兒，家姐自細已可一目十行，一星期看至少20本書，現在有時間的話一日看畢一本。弟弟天賦在理解能力，媽媽回想他七歲時看《甘地傳》這電影，目不轉睛看足3小時後，他能清楚扼要地告訴我戲中想展現的甘地精神。

子女本來就讀國際學校，Joey在3年前開始安排他們在家自學，目前，小朋友入讀小班教學的百卉教育中心（Baker and Bloom）上學習班，在經歷較高階的學習經歷，感到更開心和豐富。

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在學校曾受欺凌

Joey解釋，2017年因Hillary在學校受欺凌，決定讓她退學，不久後，也安排弟弟在家學習。期間，她也曾考慮過讓女兒有一天可以重返校園，卻發現她比較適應在家自學，效果也很好，便隨遇而安。

其實，自學更能夠配合當時她的學習的進度和需要，因為不用再怕其他同學指指點點，譬如覺得你鍾意睇書唔鍾意扮靚、講男女關係等等，被人感到你不合群。

而弟弟的問題有點不同，由於他學習能力也是很高，所以在學校感覺學習進度非常慢，以致非常心散，學習態度不積極。

Joey讀過本地名校，曾留學英國，亦搜集和了解過不同教育模式，感到學校課程未必適合子女的學習形態，才作出自學決定；當決定讓女兒自學的一年，她也停工了一年，陪伴孩子學習。

當時，由她安排小朋友全天的學習時間表，期間Hillary曾跟隨一位女士，體會由她訂製個人化的主題研習，以體驗式學習了3個月，她也樂在其中，而當時兩姊弟以自修形式上網學習英國課程。

Joey謂，其實homeschooling只是在本地較難實踐而已，在外國已行之有年。「社區中有不少支持自學的家長，期間我也認識到不少同路人，再深入了解到教育有不同的模式和可能性。」

注重培養閱讀和演講

Joey解釋她非常注重培養子女的閱讀的習慣，並明白閱讀一定要從小開始，在小朋友未接觸任何電子產品和電視之前，每天就用伴讀和孩子建立親子關係，令他們愛上從書中得到的知識和樂趣。「文字是所有文化的載體，所以培養他們喜愛閱讀極為重要，多閱讀令他們見識更廣，理解力自然增長。」

另外，能自然地在大眾面前表達自己是重要的技能，所以她安排子女由細參加Show and Tell班，從小鼓勵他們放膽在人前表達自己。

「有自信是成功的關鍵......Hillary在9歲開始，已上恆常辯論課，她的性格也是自小較古靈精怪，很喜歡發問問題。12歲時，她讀了《Justice》，因很喜歡這本書，便把書中兩個道德困境例子構思成影片，請弟弟客串，嘗試以小朋友明白的方式，解釋深奧哲學。」

▲ 12弟弟Alexis同是資優兒，熱愛學習編程相關的科目。(曾耀輝攝)

家中自修對充滿求知慾的資優生，是其中一個學習出路，然而，也有機會令孩子沒法學到一般基礎學科，媽媽在選擇返學、子女要跟同齡者相處的困境問題上，常感掙扎，因此，她最終決定選擇更另類的教育機構，現在兩姐弟同時加入Baker and Bloom，該中心創辦人曾在哈佛大學和劍橋大學修讀文學，喜歡創新教育，因而選擇老師上也是非一般，例如課程範疇上容讓學生能選修較偏門的拉丁文。

她舉例說，任教科學的老師曾在微軟和NASA工作過，因而能帶給孩子不同視野，令她不太喜歡的科學，卻可以開竅。而弟弟個性比較開放，幽默感強，不喜愛傳統學習和背誦的方法，最近，在學習莎士比亞的詩句時，他用rap的形式展示出來，老師一點也不介懷，還大力鼓勵他，所以，弟弟現在非常喜愛作詩。

「老實說，這裏的老師像古代的老師，與學生建立關係。要滿足他們的求知慾，老師本身也需要很好學和比較開放；他們未必跟到同齡學生一起上堂，這裏的氛圍可以滿足到他們的求知慾！」

維持學習興趣才是首要

Joey笑言自Hillary退學，她便不斷探索最適合她的教育，現在算是放下心頭大石，談到資優學生的難處，她想到現年39歲的台灣行政院政務委員負責IT的唐鳳，她也是年輕時因為被欺凌而離校在家自學。

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「她在不同的訪問中透露過，成年人包括老師對小孩之間的互相比較，令其他孩子妒忌和討厭她，我也是很有共鳴！他們未必適應學校環境，他們有能力，也喜歡在獨處中思考問題，可能稍稍離開人群會對他們更好！」

作為媽媽，她同時覺得家長不需要叻過小朋友或者全懂他們學過的事，只需要滿足子女的求知慾，盡量維持他們的學習興趣。「如果他們覺得學習是快樂，就會主動去做。老實講，他們由細到大功課量極少，我亦不需要逼他們溫習和讀書。」

現在，Hillary閱讀的書和學習的課程，都已等同大學程度，但Joey認為，大學生活不僅限於學業，年紀太早上大學便不能享受整體大學生活，特別是社交上，太早上大學可能適得其反，因此她不會讓女兒直接去讀大學。

記者：胡麗珊