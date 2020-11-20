【聖誕好去處】ELEMENTS圓方設「白色聖誕村莊」　每隔半小時上演「飄雪光影匯演」

一年一度聖誕節即將來臨，不少商場都開始聖誕裝飾。ELEMENTS圓方今年以「We Are All Santa!」為主題，場内設有巨型聖誕裝置「白色聖誕村莊」，包括9米高的圓形星願拱門及不同主題的精緻小屋，絕對是打卡勝地。

ELEMENTS圓方今年設置的「白色聖誕村莊」，有7米高的巨型聖誕樹，聖誕樹前設有以微縮藝術製作而成的白色村莊，可以飽覽3.5米高的復古鐘樓及22個不同主題的精緻小屋，彷如置身於歐洲大街小巷之中。

此外，也可以走進9米高圓形星願拱門，觀賞不同造型的聖誕老人遊走在夢幻雲朵及耀目星光中，大派禮物；又可於載滿聖誕禮物的雪橇上拍照，與聖誕老人結伴為身邊的人送上節日祝福和溫暖！遊歷白色村莊後，亦可於互動雪地尋找閃爍聖誕驚喜，或於「聖誕老人小屋」製作個人化動感電子賀卡或年曆卡，留下美好回憶！

最吸引的是，ELEMENTS圓方更預備了每半小時上演的「飄雪光影匯演」，小朋友肯定很開心。ELEMENTS圓方今年更邀請備受網民喜愛的人氣童星小暴龍(Juju)，率先化身成小小聖誕老人，身體力行鼓勵大家藉著節日與別人分享快樂！

由即日至2021 年1 月3 日，顧客於ELEMENTS 圓方以電子貨幣即日單一消費滿HK$2,000，可享總值HK$2,000 ELEMENTS 圓方現金券及商戶禮券；消費滿1萬元，可享總值HK$3,200 ELEMENTS 圓方現金券、電影禮券及商戶禮券。

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責任編輯：鄺嫻