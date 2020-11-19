【親子好去處】D‧PARK愉景新城聖誕夜市　嚐地道台灣小食睇繪本展覽

▲ D‧PARK愉景新城於11月21日起舉辦「台灣文創嚐味之旅」，一家大細可以感受台灣風情。（胡嘉儀攝）

因應疫情關係，港人幾乎整年沒法出遊，令人忍不住大喊：「真係好想去旅行啊！」。今個聖誕留在香港都可以感受異地風情，D‧PARK愉景新城於11月21日起舉辦「台灣文創嚐味之旅」，一家大細可以到十分天燈夜市品嘗地道台灣小食，亦可以到誠品書店—故事大飯店，在5大熱門繪本角色主題區打卡拍照。

台灣招牌美學

走進D‧PARK愉景新城L1中庭位置，會看到樓高兩層的十分車站佈景，旁邊更有平溪線的火車頭，小朋友可以走上去一嘗當「車長」的滋味。走進車站入面，會看到近百個天燈掛在天花板，令人有置身台灣的錯覺。

除了天燈之外，現場還有另一個打卡位─「霓虹招牌打卡房」，房內五光十色的語句照亮漆黑的房間，有如「上班很辛苦，沒錢更痛苦」等幽默語句，讓人會心一笑。

▲ 霓虹招牌打卡房內有五光十色的幽默語句，令人會心一笑。（胡嘉儀攝）

地道台灣小食

打卡房旁邊便是夜市，十多個攤位傳來陣陣香氣，放眼望去全是香港人最愛的台灣小食和飲品：大腸包小腸、鹽酥雞、芋圓、黑糖珍珠鮮奶、手抓餅等，更有創新台灣美食如法式焦糖燉蛋白吐司、芋頭蛋捲、水果QQ球等，來「掃街」一輪已經飽了七分。

▲ 每日新鮮製造的糯米腸，再配以自家製菜脯、紅蔥頭及青瓜，甚有台灣味。（胡嘉儀攝）

不少檔主誠意十足，如百陽小食的紫薯手抓餅皮，特意從台灣入口，餅皮帶有紫薯香氣，味道香而不膩。喜悅味道售賣的大腸包小腸，檔主親自向台灣師傅請教，如何把糯米腸煎成「外脆內軟」，秘訣原來在於每日新鮮製造的糯米腸，再以耐心烹煮，加上自家製菜脯、紅蔥頭、青瓜及台灣腸，甚有夜市吃到的味道。檔主說手工糯米腸一天只能賣40份，真是「手快有手慢冇！」。

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▲ 黑糖珍珠鮮奶。檔主指黑糖只能掛在杯上分半鐘，要即造即飲。（胡嘉儀攝）

▲ 紫薯手抓餅香而不膩。（胡嘉儀攝）

▲ 刈包。（胡嘉儀攝）

▲ 法式焦糖燉蛋白吐司。（胡嘉儀攝）

▲ 芋圓。（胡嘉儀攝）

▲ 芋頭蛋捲。（胡嘉儀攝）

▲ 水果QQ球。（胡嘉儀攝）

誠品故事大飯店５大打卡位

除了夜市之外，同層還設全港首個大型兒童繪本互動展覽─「誠品書店—故事大飯店」，場內設有5大熱門繪本角色主題區，大小朋友可以在此打卡拍照。展區有為人熟悉的繪本角色，包括Where’s Wally、Peppa Pig、日本人氣繪本角色野貓軍團和宮西達也創作的霸王龍，以及最具想像力的日本繪本作家吉竹伸介等等。每個展區都設有互動小遊戲，小朋友定能在當中找到樂趣。

點擊圖看打卡位：

▲ 除了大Wally，還有一個小小的Wally藏在圖中，等你發掘！（胡嘉儀攝）

▲ 展場特意設計一張床，讓小朋友攤在上面尋找Wally蹤影。（胡嘉儀攝）

▲ 小朋友可以和Peppa Pig合照。（胡嘉儀攝）

▲ 小朋友和野貓軍團排排坐。（胡嘉儀攝）

▲ 在吉竹伸介的展區中，小朋友的任務是要將書本按顏色分類擺放。（胡嘉儀攝）

▲ 高達三米的霸王龍。（胡嘉儀攝）

D‧PARK愉景新城展覽資訊：

日期︰2020年11月21至1月3日

時間：星期一至四：中午12時至晚上8時

星期五：中午12時30分至晚上9時30分

星期六及公眾假期：早上11時30分至晚上9時30分

星期日：早上11時至晚上8時

地點︰D・PARK愉景新城 L1

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記者：胡嘉儀