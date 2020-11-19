  • 25°C
香港時間 : 20201119日 (四) 19:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李嘉誠助香港引入立體彩色成像掃描 遠勝黑白X光片

特寫 19:03 2020/11/19

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮 施政報告2020

MARS Bioimaging的立體彩色手腕掃描，遠勝傳統X光片。（公司圖片）

一般X光片只有黑白灰，醫生有所遺漏偶有聽聞。李嘉誠基金會斥資引入技術下，香港醫院未來勢將有立體彩色成像，令治療更見準確。

新西蘭光譜光子計數研究機構MARS Bioimaging（MBI）日前宣布，它比傳統X光質素和透析力更高的「光譜X射線彩色成像」技術，快將踏入大型國際臨床測試階段，第一步會應用於手腕骨折，相關掃描儀能針對患者最需要的位置，呈現出韌帶損傷和軟骨改變，也能細緻區分微觀結構、軟組織、韌帶、肌腱和軟骨等，特別改善圍繞骨或金屬界面的成像，減少手術變數。

李嘉誠基金會去年已分別資助在香港大學和中文大學，安裝兩台MBI彩色醫學掃描儀作臨床前研究之用。基金會發言人表示：「MBI革新的彩色醫學掃描儀，把CERN的粒子物理學研究轉化為實質應用，連微細的骨折傷患，也可得到更精準的診斷，進一步展示基礎科研如何造福人類，解決日常問題。」  

此外，加拿大醫療設備公司Spiderwort近日宣有完成250萬美元（約1,940萬港元）種子輪投資，由李嘉誠私人的維港投資領投。據指，美國FDA已將其脊髓支架植入物CelluBridgeTM 納入為「突破醫療器材」。

Spiderwort的破革生物材料利用植物纖維素（如蘆筍、蘋果纖維等），創健一個支架，支持人體健康組織如神經元再生，臨床前研究證明有助恢恢活動能力。Spiderwort科學總監兼聯合創始人Andrew E. Pelling和團隊早於2016年在雕成耳形狀的蘋果移植上人類細胞，再讓細胞增生，最後成功「種」出了耳朵。

責任編輯：姚沛鏞

骨折 大學 治療 損傷 李嘉誠 李嘉誠基金會

最高瀏覽

【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
23:49 2020/11/18
【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」
09:54 2020/11/18
【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」
【出軌男友】失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友
11:09 2020/11/18
【出軌男友】失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友