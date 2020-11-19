李嘉誠助香港引入立體彩色成像掃描 遠勝黑白X光片

▲ MARS Bioimaging的立體彩色手腕掃描，遠勝傳統X光片。（公司圖片）

一般X光片只有黑白灰，醫生有所遺漏偶有聽聞。李嘉誠基金會斥資引入技術下，香港醫院未來勢將有立體彩色成像，令治療更見準確。

新西蘭光譜光子計數研究機構MARS Bioimaging（MBI）日前宣布，它比傳統X光質素和透析力更高的「光譜X射線彩色成像」技術，快將踏入大型國際臨床測試階段，第一步會應用於手腕骨折，相關掃描儀能針對患者最需要的位置，呈現出韌帶損傷和軟骨改變，也能細緻區分微觀結構、軟組織、韌帶、肌腱和軟骨等，特別改善圍繞骨或金屬界面的成像，減少手術變數。

李嘉誠基金會去年已分別資助在香港大學和中文大學，安裝兩台MBI彩色醫學掃描儀作臨床前研究之用。基金會發言人表示：「MBI革新的彩色醫學掃描儀，把CERN的粒子物理學研究轉化為實質應用，連微細的骨折傷患，也可得到更精準的診斷，進一步展示基礎科研如何造福人類，解決日常問題。」

此外，加拿大醫療設備公司Spiderwort近日宣有完成250萬美元（約1,940萬港元）種子輪投資，由李嘉誠私人的維港投資領投。據指，美國FDA已將其脊髓支架植入物CelluBridgeTM 納入為「突破醫療器材」。

Spiderwort的破革生物材料利用植物纖維素（如蘆筍、蘋果纖維等），創健一個支架，支持人體健康組織如神經元再生，臨床前研究證明有助恢恢活動能力。Spiderwort科學總監兼聯合創始人Andrew E. Pelling和團隊早於2016年在雕成耳形狀的蘋果移植上人類細胞，再讓細胞增生，最後成功「種」出了耳朵。

責任編輯：姚沛鏞