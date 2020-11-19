于文鳳庭上爆周星馳不相信婚姻　于指拒收單車要求周利潤分紅

▲ 于文鳳今到高等法院作供。(梁偉榮攝)

影星周星馳遭前女友于文鳳追討逾7,000萬涉投資獲利10%，案件今（19日）於高等法院續審。原告于文鳳今午開始作供，于指與周星馳成為情侶後，被兄長質疑與周的關係，問及周會否結婚。于向兄長表示周不相信婚姻，她亦非替周免費工作，並稱替周工作獲分紅，于指兄長的疑慮觸發她向周提出由她建議的投資分她10%，于其後拒絕周提出送單車作聖誕禮物，要求周就其建議的投資利潤分她10%。

原告于文鳳；答辯人周星馳。于文鳳今午作供時指，97年始與周星馳發展成情侶關係，當時她即將於港交所離職，其後開始於兄長的證券及地產公司工作，于指主要工作是監察多項工程項目。

于同意周的代表律師所指，周於當時嗜好「睇樓」，並認識地產代理、測量師及地產商，當時亦已投資多項物業，部分亦已出售。于同意周是有經驗的物業投資者，但否認是從周學習投資物業，于亦表示從沒有持有任何物業。

于指於1997年至2002年期間，周星馳經常要求她協助解決問題。于指周曾於夏威夷拍戲時，於當地置業，于則提議周出售該物業，以節省開支，並將資金撤回香港。于又指周曾要求她的父親協助辦理美國簽證，于最終介紹律師協助處理。

于指認識周星馳時並不是其影迷，認識她之後才看其電影，法官笑言「為何說得如此為難」，于則回應看的都是「喜劇」，惹來哄堂大笑。

于續指於2002年4月簽訂書面顧問協議，每月獲酬金2萬元，又指協議中列明的工作，均不屬其工作範圍。于指有關協議並非由她草擬，于指當時沒有細看當中細節，因兩人當時是男女朋友關係，而周表示簽約只作報稅用。于指若於今天再仔細看，她會刪除不相關部份。于指當時為免名字曝光而以公司名義簽訂協議。于認為以她向周提供的財務及其他建議，每月酬金只有2萬元實不足以反映工作性質。

于指於2004年4月前曾與周討論投資分紅一事，但當時沒有提及百分比。及至同年12月聖誕節前，于憶述當時兄長曾問及與周的關係，周會否結婚。于向兄長表示周不相信婚姻，並向兄長表示替周工作獲分紅。

周的代表律師問及于有否向周提及與兄長的對話，于表示沒有，因她不會迫周與她結婚。于重申因兄的提問，才觸發她他向周提出投資獲利分10%的要求。

于續指，她記得曾與周星馳透過電話傾談，當時周表示擬送她一輛單車作為聖誕禮物。于回應不要單車，何不給她投資獲利分10%，于指周當時回應「OK」。

于指當時與周以英語對話，並以「由她建議的投資可獲分10%利潤」的字眼。于指周星馳一向喜愛說英語，兩人獨處時周會跟她說英語，藉以訓練周，有助他到荷里活發展。于指兩人透過電話傾談後，于再向周發出短訊確認。聆訊明(20日)續。

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記者：林育慧