【Tudor】新錶Black Bay Chrono S&G慶生派對　勇闖深海回顧潛水錶歷史

▲ 一進入會場就見到品牌宣言「#BornToDare（天生敢為）」的巨型燈牌，成了來賓們的打卡位。007）不同的展示區除了有腕錶介紹，亦展不了Tudor的懷舊廣告宣傳片及硬照。（品牌提供）

去年9月份因受到香港的社會運動影響，不少品牌的大型活動都相繼取消，但Tudor卻於中環大館為重點新錶Black Bay Chrono S&G的誕生舉行了慶祝派對；今年香港面對的是疫症的挑戰，但Tudor則於這兩星期順利舉辦「勇闖深海：帝舵表敢為之旅」展覽，勇字當頭，不負「#BornToDare（天生敢為）」的品牌宣言。

要走進Tudor展覽場的核心部分，先要經過一條長長的藍色隧道，天花及四周隱約出現了海水的光影，感覺有如置身一道通往深海的神秘地道。然後眼前依然是一片的海水藍，還有品牌宣言「#BornToDare」的巨型燈牌，讓大家正式進入Tudor的海底世界。

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展覽的名稱「勇闖深海：帝舵表敢為之旅」明顯跟海洋有關，是次展覽焦點正落在Tudor的兩款潛水錶上︰Black Bay與Pelagos系列，讓大家回顧系列過往的歷史及發展進程，現場更擺放了不少難得一見的古董作。

潛水錶的演進

展覽旅程一開始，就可見場內播放著品牌半世紀前的廣告宣傳片，然後是Tudor潛水腕錶的歷史介紹。

Tudor潛水腕錶的歷史可追溯至1954年，首款潛水錶Oyster Prince Submariner隆重面世，防水深度100米，其專業程度備受各國海軍認受，自此開啟了Tudor在「潛水領域」的漫長征程。

▲ 湯洛雯手上戴的是Tudor今年新推的藍面藍圈Black Bay Fifty-Eight。（品牌提供）

1958年已經發展至可防水200米的「大錶冠」Submariner，以加固增厚的錶殼和特大錶冠為特色。大家是否覺得腕錶的名字及外型都很熟識？的而且確，勞力士跟Tudor生於同一屋簷下，當年不少腕錶零件都是共用，因此兄弟的外表相似也不足為奇。1969年Tudor的潛水錶開始擁有自己特色，錶面上獨特的方形鐘點標記以及「雪花」指針都極為突出，此設計元素傳承至今，亦是Pelagos系列所致敬的對象。

達專業深潛級數

今天Pelagos已成為Tudor的一大標誌系列，腕錶能防水深達專業潛水員級數的500米（1640呎），配備排氦閥門，並裝配Tudor原廠機芯。

▲ 丁子朗外型健康屬運動型男，跟Tudor的潛水錶形象非常配合。（品牌提供）

Black Bay系列則於2012年推出，其整體線條和圓拱水晶鏡面，皆衍生自品牌的首款潛水錶。多年來出現過Black Bay Bronze青銅錶殼版本、Black Bay GMT藍白錶圈兩地時間版本，還有今年大熱的藍面藍圈Black Bay Fifty-Eight，名字是為紀念Tudor於1958年推出防水200米的潛水錶。

展覽除了被邀請的品牌VIP及傳媒友好之外，更請得湯洛雯及丁子朗等藝人出席撐場，為展覽贈慶。

記者︰Maria