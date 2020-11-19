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【回港易】預約首天逾1萬人預留返港配額　九成人擬經深圳灣返港

社會 19:38 2020/11/19

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮 施政報告2020

逾萬人盼透過「回港易」免檢疫返港，九成人選用深圳灣口岸過關。（資料圖片）

「回港易」計劃昨日（18日）起接受預約，讓身在廣東省或澳門的香港居民在符合條件下，免去返港須接受14天強制檢疫的安排。政府今晚（19日）公布，截至今午5時，經網上預約系統預約下周回港的總人數，超過10,570人，其中約9,240人擬使用深圳灣口岸，約1,330人擬使用港珠澳大橋香港口岸。

計劃之下，深圳灣口岸的名額為每天3,000個，而港珠澳大橋香港口岸則為每天2,000個。政府稱，申請人在回港前14天，需不曾到過香港、廣東省和澳門以外地方。他們要到廣東省或澳門內任何一間獲粵港／港澳兩地政府認可的醫療機構，進行核酸檢測，過關時須持有有效核酸檢測陰性結果證明。檢測樣本必須在相關人士入境香港當天，或當天之前三天之內取得。

在出發回港前的24小時內，將有效的2019冠狀病毒病核酸陰性檢測結果，透過「粵康碼」或「澳康碼」傳送到衞生署電子健康申報系統，填妥及提交電子健康申報表，以取得綠色二維碼，入境香港後可獲豁免強制檢疫。如「轉碼」取得其他顏色的二維碼（例如粉紅色），則代表未能符合所有指明條件，回港可能須接受14天強制檢疫。

申請人也要按預約的指明日期，以及指定口岸入境香港，帶備香港居民身份證或其他身分證明文件、成功預約名額的證明（即成功預約登記畫面）及有效的核酸檢測陰性結果證明（紙本或電子版本均可）。

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責任編輯：吳卓峰

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