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【新冠肺炎】酒店業界稱配合政府收緊限聚措施　倡豁免進行婚嫁儀式

社會 20:04 2020/11/19

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮 施政報告2020

酒店業主聯會執行總幹事李漢城。(資料圖片)

政府修例將《旅館業條例》下所指的旅館(包括酒店)納入限聚令表列處所，限制一間房內最多4人(同住家庭除外)聚集，明日(20日)生效，惟正式實施日期及執行未定。酒店業界今日(19日)傍晚與政府開會，香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，業界支持配合政府防疫措施，有助酒店日常運作，預計一周內會公布詳情。

今日另有逾20宗初步確診個案，當中涉及一名27歲紮鐵工人，他於11月7日曾與幾位朋友到Olympia Hong Kong Hotel 舉行生日派對，即看：【下一頁】

李漢城稱，業界提出放寬婚嫁活動，例如敬茶儀式等可在套房內舉行，限於20人以下並須遵從防疫規定，戴口罩等。他認為，修訂法例有助執法，業界屆時可依法例，如發現客人未有遵從防疫措施便可報警處理。

衞生防護中心總監黃加慶今日（19日）出席疫情記者會指出，目前令人愈來愈擔心，正跟進逾20宗初步確診個案，大部分屬於本地個案，來自不同地區，不同的社會層面。他表示如果初步確診個案屬於不明源頭，證明社區仍有傳播鏈擔心疫情急速大反彈，提醒市民要注意，減少非必要的外出以及社交距離，避免疫情達至不可收拾的地步。即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：蘇文軒

 

 

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