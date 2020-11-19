【DQ議員】「五眼聯盟」促恢復4泛民議員席位　外交部：外部勢力插手香港事務注定失敗

▲ 隨民主派總辭，立法會現時幾乎清一色建制派。（資料圖片／陳靜儀攝）

「五眼聯盟」的外長前日發表聯合聲明，要求中央政府重新考慮全國人大常委會有關立法會議員資格問題的決定，立即恢復被DQ的4名民主派議員的席位。中國外交部，以及外交部駐港公署分別發聲，對此表示強烈不滿和堅決反對，又批評「五眼聯盟」無端詆毀人大常委會的決定，是污名抹黑中央政府對港政策，肆意插手香港事務和中國內政。

外交部發言人趙立堅批評，五眼聯盟國家此舉，公然違反國際法和國際關係基本準則，對屬於中國內政的香港事務說三道四，中方對此表示強烈不滿，並堅決反對。



外交部駐港公署發言人亦表示公職人員，尤其立法會議員，擁護國家憲法、效忠祖國，是世界各國的基本政治倫理，通過立法建立宣誓效忠制度、明確議員資格亦是國際通例，強調人大常委會作為最高國家權力機關，對憲制性問題作出處理，合理合法合憲，不容置疑。

發言人強調，有關決定是堅持和完善「一國兩制」制度體系、落實基本法和國安法的必然要求，不僅不會損害香港高度自治，反有助確保以愛國者為主體的「港人治港」和「一國」前提下的高度自治；不僅不損害香港民主運行和港人權利自由，反有助遏制反中亂港分子「打著民主旗號反民主」、「濫用言論自由扼殺他人自由」，保障絕大多數港人的合法權益和切身福祉。

發言人強調，《中英聯合聲明》沒有一個字、一個條款規定英國在回歸後對香港承擔任何責任，並賦予英方在回歸後干預香港事務的權利，指英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，外國更沒有資格和權利以《聯合聲明》為藉口對香港事務說三道四，敦促有關國家立即停止採取雙重標準，停止挑動意識形態衝突，停止冷戰思維，停止拼湊小圈子小團伙，又稱外部勢力插手香港事務注定失敗。

英國、美國、加拿大、澳洲及新西蘭組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）的外長，昨日（18日)發表聲明，關注全國人大常委會，對立法會議員資格問題的決定，形容此舉是打壓反對聲音，或進一步削弱本港高度自治。聲明指，為了香港的穩定與繁榮，中國和香港必須尊重香港人表達其合法關切和觀點的渠道，又指中國作為國際社會的主要成員，應履行中國的國際承諾和對香港人民的義務。



責任編輯：李淇