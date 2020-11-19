【流感高峰】再多8間小學及1間幼兒中心爆上呼吸道感染　沙田區涉三間學校

▲ 衞生防護中心正在調查9間學校，涉集體爆發上呼吸道感染個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（19日）公布，正調查9間學校的上呼吸道感染爆發個案，涉及8間小學及1間幼兒中心，分布於沙田區、油尖旺及深水埗區等，共有211人受影響，包括209名學生及2名職員。

受影響學校包括香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園、馬頭涌官立小學、聖公會基福小學、啓基學校、漢師德萃學校、東華三院冼次雲小學、浸信會沙田圍呂明才小學、東華三院蔡榮星小學、天佑小學。

▲ （衞生署資料）

鑑於近日錄得的院舍／學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，衞生防護中心強烈呼籲市民及院舍／學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。



考慮到新冠肺炎疫情，以及近日錄得在學校爆發上呼吸道感染個案的情況，為謹慎起見，衞生防護中心會為出現上呼吸道感染爆發個案的學校，安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行病毒檢測，並會建議於未獲得檢測結果前受影響學校停止面授課堂及活動不少於7日。



停止面授課堂7日的安排，適用於由11月18日及以後，被確立出現爆發個案的學校。衞生防護中心會繼續評估個別個案爆發的情況，向有關學校或院舍作出相應的停課建議。

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責任編輯：吳卓峰