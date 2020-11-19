中大畢業生遊行聲援被扣押12港人　教育局譴責有人涉進行違法活動

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香港中文大學原定今日（19日）在校園舉行畢業禮，校方早前宣布因疫情改為網上直播，過百名畢業生及學生響應網上號召在校內遊行，聲援被深圳拘留的12港人，以及紀念去年反修例事件，期間有人高叫港獨口號及高舉標語。教育局今晚發稿，強烈譴責事件。

教育局對於今日（19日）有人於未經申請下組織人群，到中大遊行及集會，在疫情中增加傳播疾病風險，並破壞校園安寧及公物，涉嫌干犯違法行為，予以強烈譴責。



教育局發言人表示，中大今日舉行網上畢業典禮，但有自稱中大學生的人士在未有向有關方面申請下於校園內舉行遊行和集會，這不僅罔顧公共衞生風險，亦可能違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，其間更有人高叫及展示港獨信息，有關行為可能已觸犯《香港國安法》。



他重申校園並非法外之地，師生須遵守法律，更不應從事危害國家安全的行為和活動；大學亦有管理責任，確保其運作符合法例要求，以及學生和社會整體的利益。教育局支持中大校方就今日的事件通報執法部門，並表明將按其既定機制，處理有損大學聲譽行為的做法。

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責任編輯：吳卓峰