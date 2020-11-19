工人涉向警車擲汽油彈囚38月　官斥有預謀行事

▲ 工人涉向警車擲汽油彈，今於區域法院被判監38個月。(經濟日報資料圖片)

22歲裝修工人涉於去年10月20日在旺角道與彌敦道交界向警車投擲汽油彈，早前承認1項有意圖而縱火罪，今（19日）於區域法院被判囚38個月。辯方求情時指被告有對立反抗症，須接受心理治療。法官判刑時指被告有預謀行事，幸有警員在警車附近發現事件，否則後果嚴重。

被告鄺文浚（22歲）報稱裝修工人，早前承認1項有意圖而縱火罪。控罪指他於2019年10月20日，在旺角道與彌敦道交界無合法辯解而用火損壞1輛警車，意圖損壞該財產及罔顧警車司機的生命會否受危害。

辯方今求情時引述被告的背景及心理報告指，被告在學時行為反叛，不時犯校規，及後升學亦不順利，報告又指被告自我中心、憤世嫉俗及不成熟，但當中亦提到被http://https：//bit.ly/2JdOaiS告有對立反抗症，故能解釋被告以上行為；而被告與其家人於案發前均不知他患對立反抗症，故無法對症下藥，心理報告亦建議被告接受心理治療。

辯方強調，雖然報告指被告有重犯風險，但相信被告接受治療後會有所改善，被告亦知道罪行嚴重，判監在所難免。

法官姚勳智判刑時指，本案控罪嚴重，證據顯示被告案發時，從天橋上開始手持汽油彈，並一直拿到地下向警車投去，屬於有預謀及計劃行事，幸有警員在警車附近發現事件，否則可能造成嚴重的後果，考慮到被告認罪及其他減刑因素，終判以38個月監禁。

案情指，被告手持汽油彈行出馬路，將汽油彈投向警車，擊中警車右邊車頭，被告隨即轉身逃走，5秒內遭警員追上及制服，事件導致警車防撞槓被燻黑，無人受傷。

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記者：林欣樂