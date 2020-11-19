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【萬千星輝2020】港姐陳曉華贏TVB台慶大獎　Hera計劃請劉佩玥+林盛斌+謝東閔食飯

娛樂 23:28 2020/11/19

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熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

港姐冠軍陳曉華贏台慶大獎，劉佩玥替好友高興。（黃建輝 攝）

TVB《萬千星輝賀台慶》壓軸遊戲內，2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）獲得無綫台慶大獎，捧走價值38萬元的千足黃金及存款。陳曉華的老友劉佩玥知道好姊妹獲獎，更興奮得一時忘記自己站在梯級位置，開心得跳起結果踏錯腳摔倒。

事後陳曉華表示會好好珍惜這38萬元獎金，不想太快花掉，希望可以延續下去。同時也大方稱，想請劉佩玥、林盛斌及謝東閔食飯，等，因為他們落力為她打氣。

陳曉華稱，在綵排時遊戲時揀了跑車，正式時選巴士，指一切是上天的決定。（黃建輝 攝）

撰文 : TOPick柴犬出動

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