【萬千星輝2020】港姐陳曉華贏TVB台慶大獎 Hera計劃請劉佩玥+林盛斌+謝東閔食飯 娛樂 23:28 2020/11/19 分享： 熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020 ▲ 港姐冠軍陳曉華贏台慶大獎，劉佩玥替好友高興。（黃建輝 攝） TVB《萬千星輝賀台慶》壓軸遊戲內，2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）獲得無綫台慶大獎，捧走價值38萬元的千足黃金及存款。陳曉華的老友劉佩玥知道好姊妹獲獎，更興奮得一時忘記自己站在梯級位置，開心得跳起結果踏錯腳摔倒。 事後陳曉華表示會好好珍惜這38萬元獎金，不想太快花掉，希望可以延續下去。同時也大方稱，想請劉佩玥、林盛斌及謝東閔食飯，等，因為他們落力為她打氣。 ▲ 陳曉華稱，在綵排時遊戲時揀了跑車，正式時選巴士，指一切是上天的決定。（黃建輝 攝） 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【成功上車】靠台慶51萬獎金做首期買2房單位 黃庭鋒無悔棄穩定國際學校教職做演員 14:24 2020/09/19 【成功上車】靠台慶51萬獎金做首期買2房單位 黃庭鋒無悔棄穩定國際學校教職做演員 【迷網】港姐陳曉華喜歡真實人際溝通 Hera曾交友App識異性：感覺很奇怪 18:59 2020/07/21 【迷網】港姐陳曉華喜歡真實人際溝通 Hera曾交友App識異性：感覺很奇怪 【降魔的2.0】劉佩玥入行7年曾感壓力崩潰 Moon因媽媽一句話學懂釋懷 18:17 2020/05/22 【降魔的2.0】劉佩玥入行7年曾感壓力崩潰 Moon因媽媽一句話學懂釋懷 陳曉華 香港小姐 綜藝節目 TVB 演員