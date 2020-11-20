【酒店優惠】金域假日推蟹癡Staycation　品嘗龍苑總廚獨家炮製6道蟹宴菜式【內附連結】

▲ 金域假日酒店為蟹癡度身訂造了一個又食又住的「蟹」逅在假日住宿計劃。

尖沙咀金域假日酒店，即日起至12月20日推出性價比高的住宿優惠，名為「周末港飲食‧港住宿」計劃(只適用於周六使用)，以低至每晚$700價錢 (需另加一服務費)入住，並免費升級至全新裝修的優尚豪華客房。

客人更可以在得獎餐廳龍苑中菜廳由早上8am-11am享受「早市堂食任食」，有齊點心、精選前菜及粥粉麵飯任叫任食，同房第3位客人只需另加$200*(包加床服務)，而額外 3 至 11 歲小童則另加$60*，便可同時享用早市點心任食，相當吸引。

▲ 金域假日酒店推出「周末港飲食‧港住宿」700元免費升級新裝修豪華客房。(酒店提供)

酒店亦為蟹癡度身訂造了一個又食又住的「蟹」逅在假日住宿計劃，日期是由即日起至12月30日，價錢$1,188 (另加一服務費)，同樣免費升級入住優尚豪華客房，更可品嘗龍苑總廚張偉彬獨家炮製的6道蟹宴雙人晚餐，精選菜式包括有香酥荔茸炸釀蟹鉗、紅燒蟹肉海皇羹、椒鹽焗亞拉斯加長腳蟹、 蟹粉扒時蔬、薑米蟹肉瑤柱炒飯及黑糖薑茶湯圓，與及免費享用早餐，而大家更可善用酒店的健身室及游泳池設施，體驗完美的住宿。

▲ 「蟹」逅在假日住宿計劃，嘗到總廚主理的6道蟹宴雙人晚餐。(酒店提供)

以上特惠住宿計劃更可安排延遲至下午4pm退房服務，而客房供應因情況而定，房間必須提前24小時前預訂。訂房請電2315 1001或網上訂房。

記者：郭秀芳