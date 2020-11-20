【流感高峰】上呼吸道感染爆發學校取消茶點生日會　港媽群組呻︰仔女會好失望

▲ 有媽媽在社交群組大呻，學校取消茶點及生日會，「仔女會好失望」。

多間幼稚園及小學爆發上呼吸道感染，全港幼稚園及幼兒中心已於11月14日起暫停面授課程兩周。有港媽在網上討論區指，因應疫情及上呼吸道感染爆發，子女就讀的學校取消茶點及生日會，減低感染及傳播病毒機會。不過，有同班媽媽在社交群組大呻，取消茶點及生日會「仔女會好失望」。

群組大呻學校安排

該名港媽日前於「親子王國」討論區以「班group啲家長好煩」為題發文，表示同班家長非常重視學校茶點及生日會，早前學校因疫情緩和復課，當時有提供茶點，其後學校因疫情反覆決定取消茶點。她分享群組內媽媽的反應︰

那班女人就係咁話同自己仔女講咗有茶點喇，一定好失望呀。

她多謝學校很快作出決定防疫，又不解為何這群媽媽反應如此，認為子女對於學校沒有茶點感到失望，作為媽媽可跟他們解釋原因。

學校原安排於11月尾舉行生日會，因上呼吸道感染爆發，幼稚園停課，學校生日會亦取消。她指︰

佢哋班女人竟然只係擔心無咗生日會，又好想要生日會……茶點同生日會緊要過健康？

網民體諒媽媽吐苦水

帖文引來不少網民討論，有網民留言「其實啲人明唔明防疫大過天」、「完全0危機意識」、「身體健康唔係最重要咩？一陣自己仔女不幸中招，咁點算」。有人表示︰

佢哋一定未見過一大班小朋友除口罩食嘢，仲要個個不斷講嘢，食到周圍都係，唔惹開都幾難！

另一方面，有不少同為媽媽的網民認為，群組中的媽媽只是吐苦水而已，表示「人地呻下，唔鍾意可以退group」、「呻下其實無壞，反而可能係你太上心」。有媽媽理解，如遇上子女生日月份的生日會取消，多少會感到不開心及失望。

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責任編輯︰王明芳