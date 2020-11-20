  • 27°C
香港時間 : 20201120日 (週五) 10:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【流感高峰】上呼吸道感染爆發學校取消茶點生日會　港媽群組呻︰仔女會好失望

親子 10:13 2020/11/20

分享：

熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

有媽媽在社交群組大呻，學校取消茶點及生日會，「仔女會好失望」。

多間幼稚園及小學爆發上呼吸道感染，全港幼稚園及幼兒中心已於11月14日起暫停面授課程兩周。有港媽在網上討論區指，因應疫情及上呼吸道感染爆發，子女就讀的學校取消茶點及生日會，減低感染及傳播病毒機會。不過，有同班媽媽在社交群組大呻，取消茶點及生日會「仔女會好失望」。

群組大呻學校安排

該名港媽日前於「親子王國」討論區以「班group啲家長好煩」為題發文，表示同班家長非常重視學校茶點及生日會，早前學校因疫情緩和復課，當時有提供茶點，其後學校因疫情反覆決定取消茶點。她分享群組內媽媽的反應︰

那班女人就係咁話同自己仔女講咗有茶點喇，一定好失望呀。

她多謝學校很快作出決定防疫，又不解為何這群媽媽反應如此，認為子女對於學校沒有茶點感到失望，作為媽媽可跟他們解釋原因。

學校原安排於11月尾舉行生日會，因上呼吸道感染爆發，幼稚園停課，學校生日會亦取消。她指︰

佢哋班女人竟然只係擔心無咗生日會，又好想要生日會……茶點同生日會緊要過健康？

網民體諒媽媽吐苦水

帖文引來不少網民討論，有網民留言「其實啲人明唔明防疫大過天」、「完全0危機意識」、「身體健康唔係最重要咩？一陣自己仔女不幸中招，咁點算」。有人表示︰

佢哋一定未見過一大班小朋友除口罩食嘢，仲要個個不斷講嘢，食到周圍都係，唔惹開都幾難！

另一方面，有不少同為媽媽的網民認為，群組中的媽媽只是吐苦水而已，表示「人地呻下，唔鍾意可以退group」、「呻下其實無壞，反而可能係你太上心」。有媽媽理解，如遇上子女生日月份的生日會取消，多少會感到不開心及失望。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳

相關文章

【流感高峰】幼稚園停課媽媽群組相約去主題公園　港媽感嘆：自私比細菌更可怕
17:31 2020/11/12
【流感高峰】幼稚園停課媽媽群組相約去主題公園　港媽感嘆：自私比細菌更可怕
【自私父母】任由發燒仔女返學播毒拒早退　家長懶理︰俾兩粒退燒藥佢得啦
16:58 2020/11/12
【自私父母】任由發燒仔女返學播毒拒早退　家長懶理︰俾兩粒退燒藥佢得啦
爸媽心聲 家庭教育 幼稚園 幼兒教育 網絡熱話 流感 疫情 網上討論區

最高瀏覽

【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
23:49 2020/11/18
【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
【萬千星輝2020】TVB小生花旦台慶紅地毯鬥靚　細龍太陳偉琪解封跟細龍生合體【多圖】
19:56 2020/11/19
【萬千星輝2020】TVB小生花旦台慶紅地毯鬥靚　細龍太陳偉琪解封跟細龍生合體【多圖】
【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」
09:54 2020/11/18
【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」