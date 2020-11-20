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【新冠肺炎】消息：新增26宗確診個案　涉本地不明源頭感染

社會 11:36 2020/11/20

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熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

消息指今日新增26宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，消息指今日（20日）新增２6宗確診個案，涉本地不明源頭感染，衞生防護中心及醫管局下午會召開疫情記者會，交代最新情況。

消息指政府將宣布全港小一至小三學生，下周一起暫停面授課堂，詳情即看：【下一頁】

昨日（19日）新增12宗確診，包括2宗不明源頭個案，另有逾20宗初步確診，大部分屬本地感染。新增的源頭不明個案涉及一名75歲女子，她曾到灣仔Starlight Dance Club跳舞，另有至少5名初步確診人士亦曾到上址跳舞，即看：【下一頁】

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另一源頭不明個案涉及一名65歲退休婦人，居大角咀浪澄灣2座，11月14日不適，11月16日求醫，翌日交還樣本；平時不太多活動，11月10、12及13日均曾與朋友進餐，即看：【下一頁】

昨日亦有逾20宗初步確診，大多涉及本地個案，衞生防護中心總監黃加慶指出，目前令人愈來愈擔心，正跟進逾20宗初步確診個案，大部分屬於本地個案，來自不同地區，不同的社會層面。他表示如果初步確診個案屬於不明源頭，證明社區仍有傳播鏈擔心疫情急速大反彈，提醒市民要注意，減少非必要的外出以及社交距離，避免疫情達至不可收拾的地步。即看：【下一頁】

政府日前亦刊登憲報，修訂《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），並宣布會將《旅館業條例》下所指的旅館(包括酒店)納入表列處所，並限制一間房內最多4人(同住家庭除外)聚集，法例修訂將於今日（20日）生效。詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩

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黃加慶 衞生防護中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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