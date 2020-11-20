【停課消息】消息：政府將宣布全港小一至小三學生　下周一起暫停面授課堂

▲ 消息指政府將宣布全港小一至小三學生下周一起暫停面授課堂。

本港多間中小學及幼稚園或幼兒中心爆發上呼吸道感染，至今已涉及逾130間學校，衞生防護中心早前宣布建議學校在獲得新冠病毒檢測結果前全校停面授課最少7日。據了解，食物及衞生局及教育局早上召開會議，討論近日疫情及上呼吸道感染個案，消息指政府今日（20日）將宣布全港小一至小三學生，下周一起暫停面授課堂。

食物及衞生局局長陳肇始下午12時30分會見傳媒，預料會講述新冠肺炎疫情的最新情況及停課安排等事項。

近日本地錄得院舍及學校的上呼吸道爆發未止，衞生防護中心總監黃加慶昨日在疫情記者會上指出，由11月15日至19日，有逾130間中小學出現爆發個案，情況有進一步惡化趨勢，考慮疫情，為出現爆發的個案派樣本樽檢測，日前開始建議學校停課7日直至有結果，亦不排除進一步建議加強社交距離措施，又提醒家長為子女減少課外活動，避免交叉感染。詳情即看：【下一頁】

就衞生防護中心早前緊急收緊停課指引，由安排涉事班別停課3日，擴至全校停面授課最少7日，有校長指中心的指示不清晰。衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認有關安排太急，導致溝通不足，強調安排是為中斷傳播。詳情即看：【下一頁】

幼稚園及幼兒中心早於上周六（14日）起暫停面授課堂14日至11月27日，食物及衞生局局長陳肇始早前曾呼籲學童有發燒、咳嗽等病徵就不要上學，同時建議長者、幼童盡早接受注射流感疫苗。

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記者：郭詩詩