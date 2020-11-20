【新冠肺炎】希臘東正教62歲主教染疫亡　神父抱起男童親吻棺中遺體

▲ 希臘東正教62歲主教染疫亡，神父抱起男童親吻棺中遺體。

全球新冠肺炎疫情持續，希臘一名62歲東正教主教日前染疫身亡，星期一依教會形式舉殯。儀式進行期間，拍到一名神父抱起一名男童，讓男童吻別主教遺體。而神父放男童著地後，也除下口罩親吻遺體，引發網上熱烈議論，質疑其做法。

據《每日郵報》報道，希臘62歲東正教主教Loannis感染新冠肺炎死亡，星期一在拉加達斯鎮（Lagadas）舉殯，葬禮影片在社交媒體和當地新聞網站上被廣泛分享，並引起強烈反應。

在公開影片中，一名神父及一名男童站在主教棺材旁邊，隨後神父抱起孩子，讓他縱身親吻主教遺體。男童吻別主教時是戴著口罩，一直到神父放男童著地，他再除下口罩，親吻主教遺體。

報道引述「Keep Talking Greece」說法指出，棺材實際上是打開的，因此男童和神父已經吻了主教遺體。

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離世神父是62歲拉加達斯高級神職人員Loannis。疫情大流行期間，主教一直倡導維持聖餐儀式，朝聖者可從共用匙羹中獲得麵包和葡萄酒。而他認為，這種方式對傳播病毒沒有風險。

希臘至今總確診人數逾8.5萬，死亡人數過千。在確診人數持續上升時，全國已實施嚴格封鎖措施。是次影片引起當地人民強烈反應外，亦有人在網上要求對違規的神職人員進行管制及判處罰款，而政府已承諾將採取行動。

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責任編輯：羅嘉欣