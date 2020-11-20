【新冠肺炎】曾祈殷指本港疫情已踏入第四波　社區存在隱性傳播鏈

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指本港疫情已進入第四波。

新冠肺炎疫情未止，昨日新增12宗確診個案，包括2宗源頭不明本地個案及逾20宗初步確診個案。醫學會傳媒病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，本港疫情已經踏入第四波，而社區亦存在不少隱性傳播鏈，呼籲市民減少聚會。

曾祈殷今日（20日）接受電台訪問時指出，本港疫情已經進入第四波，昨日20宗的初步確診個案中，有一半或是源頭未明，情況令人擔憂，而個案是分佈在不同階層、職業及地區，證明社區存在不少隱性傳播鏈，呼籲市民應減少非必要的聚會。

港府在11月16日起收緊限聚令及防疫措施，他認為要視乎有關政策是否有成效，惟政策只是才剛開始，仍需時間觀察，強調若效果未理想，不排除當局會再收緊現行措施。

此外，他提到若這周或未來一周每日的確診數字達雙位數，而不明源頭比例達到5至6成，相信政府不會坐以待斃，當局會果斷「加辣」，進一步收緊措施。至於連日有多間學校在爆發上呼吸道感染，他指出，若上呼吸道感染下周持續在小學蔓延，當局應要果斷停課。

他又關注在擔心在疫情之下，學校在爆發上呼吸道感染，衞生署及衞生防護中心的人手是否足夠作追蹤及檢測。他強調的士屬於流動傳播鏈，且司機會接觸大量公眾，當局應要「睇緊啲」，若要強制的士司機做檢測就應盡快實施。

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記者：郭詩詩