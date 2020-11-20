【酒店優惠】港麗酒店聖誕新年Staycation 2位$2480起　包豪華海景客房+四道菜意式晚餐+自助早餐【附預訂連結】

▲ 香港港麗酒店推出「冬日相聚客房餐務」住宿方案，兩位只需港幣2480元起。（相片由酒店提供）

聖誕新年在即，香港港麗酒店推出「冬日相聚客房餐務」住宿方案，兩位只需港幣2480元起，入住豪華海景客房、品嚐的四道菜意式晚餐及自助早餐，大家可於聖誕新年與家人Staycation慶祝，開展新一年！

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港麗酒店在12月及1月期間推出「冬日相聚」客房餐務住宿專案，賓害可入住豪華海景客房連同翌日豐富自助早餐， 四道菜精緻客房餐務晚餐更由意大利餐廳意寧谷主廚 Riccardo Catarsi 主理（價值港幣1,975元），連食宿平均每人港幣1240元，十分優惠！

「冬日相聚客房餐務」住宿方案

雙人豪華海景客房

雙人四道菜意式嘗味客房餐務晚餐（價值港幣1,975元; 按此參閱餐務菜譜）

翌日雙人國際自助早餐

預訂日期：即日至2021年1月30日

住宿日期：2020年12月1日至1月31日

價錢：

非節慶日期：港幣2,480元／兩位；港幣3,720元／三位成人

節慶日期：（12月24至27、31 日、1月1至3日）定價由港幣3,880元／兩位；5,820元／三位成人

選擇 “Intimate Get-together” 預訂住宿體驗專案請【按此】

查詢：2521 3838

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責任編緝：王芷瑩