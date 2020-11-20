【新冠肺炎】許樹昌稱第4波疫情蓄勢待發　應盡量避免大型室內活動

▲ 許樹昌指，第4波疫情蓄勢待發。（資料圖片）

本港新冠肺炎似有反彈趨勢，昨日新增12宗確診個案，4宗是本地個案，其中2宗源頭不明個案；另有逾20宗初步確診，大部分屬本地感染。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，若然昨日初步確診中大部分屬不明源頭，而且涉及全港不同地區及行業，顯示第4波疫情蓄勢待發，與第3波疫情爆發初期相近，情況令人擔憂。

許樹昌今早（20日）在電台節目表示，據近期病毒基因排序顯示，近期確診個案的病毒株與尼泊爾輸入個案相似，他估計是10月中有人探訪酒店隔離檢疫的輸入個案患者後，再將病毒散播社區，或者有忠者隱瞞在檢疫期間有病微，回家後感染家人，令病毒滲出社區。

他又指，政府本周已收緊社交距離措施，需時觀察成效，若未來一兩天確診個案繼續上升，大型室內活動包括大型演唱會，應全部「煞停」，在人多場合中群眾即使已分隔，但第四波疫情來勢洶洶，仍應盡量避免大型室內活動。

許樹昌透露，日前有4名的士司機於同一日確診，他們入院後再檢測均呈陰性反應，協助進行特定群組檢測的私人化驗所，令4人的樣本受污染，而且交給衞生署覆檢的樣本，亦同樣受污染。他指，4人現時已經全部出院，預料衞生署稍後可能會取消4人確診者的身份。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙