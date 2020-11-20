【新冠肺炎】袁國勇指本港進入第4波疫情　建議考慮強制檢測有病徵人士及延長檢疫期

▲ 袁國勇指本港進入第4波疫情，建議政府考慮實施強制檢測。

本港新冠肺炎疫情似有反彈趨勢，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，本港開始進入第4波疫情，根據過往經驗所有疫情爆發源自輸入個案，而又今波疫情應是源自尼泊爾輸入個案，其後出現感染群組，顯示各區有零星個案，反映各區出現隱性傳播，有理由相信目前是第4波疫情的開始。

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袁國勇又指，目前入境措施做不到滴水不漏的效果，而高危控制點如食肆、酒吧、娛樂場所、酒店等控制不到，又指現時無法斬斷傳播鏈，是因為未能令所有病微患者接受檢測。他稱，邊境檢測陽性率只有0.35%，但私家醫生病人樣本陽性率0.72%至0.8%，但沒有為所有病人檢測，現時每日有2000至3000類流感徵狀病人，但只能檢測當中不足三分一。

▲ 袁國勇認為政府是時候啟動強制檢測。（梁偉榮攝）

他坦言，無法為這類病人檢測是一個非常大的漏洞，傳播鏈只會繼續下去，認為政府是時候啟動強制檢測，強調與人權、政治沒有關係，因為一早已於機場邊境關口實施強制檢測。他同時又呼籲市民出外時拍照記錄，方便日後當局追蹤工作。

袁國勇又認為，目前強制檢疫14天只能阻止95至97%的確診個案，但總有患者潛伏期較長，加上檢測會出現假陰性，尤其現時聖誕節假期將至，大量留學生會從英美返港，但歐洲疫症是非常嚴重的，若停止所有航班但做法不人道，相反可以考慮延長14天酒店檢疫期，然後在家居隔離7天，在完結前即是第20日再做檢測，當陰性就可以走出社區。

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記者：伍瑋瑋、陳子謙