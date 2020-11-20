【周末好去處】 黃金海岸商場周六日舉辦市集 　售賣本地製作天然護膚品及益智玩具

▲ 黃金海岸的「Chill Time市集」於11月21至22日及11月28至29日（星期六至日）舉行。(商場提供)

疫情期間，去旅行已成為不可能的事，不如就趁放假日出外走走，紓緩一下緊張的生活。黃金海岸商場由明天起(11月21日)連續兩個周末及周日舉辦市集，售賣多款本地製作的生活產品，大家可以盡情shopping。

黃金海岸這個名為「Chill Time市集」，市集於11月21至22日及11月28至29日（星期六至日）舉行。市場景色十分優美，前臨遊艇會海景，附近更有多間臨海餐廳。

▲ 市集有售賣不同的益智玩具(商場提供)

市集滙集各式各樣的產品，包括DIY木製品、手工護膚品及肥皂、潮流飾品、植物擺設、食品和益智玩具等，無論是大人或是小朋友，都可以尋找到心頭好。

另外，更有多家本地自家品牌的產品，每樣產品都充滿檔主的心思及誠意，大家可多多支持。

精選檔主介紹，包括Syeeco，檔主祟尚環保生活風格，透過獨特款式餐具布袋，打造屬於自己的再用餐具，宣揚環保生活態度。

▲ Syeeco售賣餐具布袋(商場提供)

Tammy's Handmade，檔主酷愛天然用品，自家研發手工皂和天然護膚品，樂意分享自己的手作產品，望能幫助更多有需要人。

▲ Tammy's Handmade自家研發手工皂(商場提供)

Green 360，為初創網上零售店，專門售賣環保及純素日常生活用品。大部份產品包裝是紙盒、無包裝、玻璃、可生物分解或可堆肥。產品來源有本地手作洗澡皂、洗臉皂、潤唇膏及其他進口貨品。

▲ Green 360主要售賣環保日常生活用品(商場提供)

Chill Time市集

日期：11月21至22日及11月28至29日(星期六至日)

時間：中午12nn-晚上6pm

地點：黃金海岸商場地下

記者：Mabel