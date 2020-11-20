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【女神出嫁】傳石原里美與圈外男友低調註冊結婚　明年接拍新戲演繼母挑戰演技

娛樂 13:44 2020/11/20

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熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

有傳石原里美的婚期定於11月中，有可能這位當紅女星已低調嫁人。

日本藝能界女神石原里美（又稱「石原聰美」)，上月忽然宣布將會於今年內結婚，對象是任職外資投資公司的金融才俊男友，相信無數男粉絲都因為女神封盤而心碎。有傳石原里美的婚期定於11月中，有可能這位當紅女星已低調嫁人。演戲方面，石原里美已接拍明年上映的《接棒家族》，將首次扮演繼母。

石原里美任東京電視台特備劇《人生最好的禮物》女主角，此劇將於2021年1月4日播出。（網上圖片）

石原里美10月1日宣布已有圈外人對象並將會嫁人的消息，令粉絲震驚。有傳婚期正是11月中，不排除她已註冊，低調地榮升人妻。

將於12月24日踏入34歲的石原里美，並沒有姞婚息影打算。她剛宣布將為東京電視台擔演明年1月4日推出的特備劇集《人生最好的禮物》，扮演的角色，是一名不久人世的女子。

永野芽郁將與石原里美合作演出電影《接棒家族》。（IG 相片）

此外，她又接拍明年上映的新片《接棒家族》，首次挑戰演繼母的成熟角色，與對手就是近年片約不斷、21歲的永野芽郁。《接棒家族》改編自瀨尾麻衣子作品，17歲女主角優子（永野芽郁飾演）擁有三個爸爸、兩個媽媽、四個姓氏。

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另外，石原里美最新的2021年月曆照片也已曝光，封面上的她穿上綠色小背心的她成熟迷人。

記者：Mandy

撰文 : TOPick柴犬出動

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