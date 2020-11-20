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【萬千星輝2020】港姐陳曉華贏台慶大獎38萬　重溫歷屆得獎者點用台慶獎金

娛樂 11:36 2020/11/20

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熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

陳曉華贏得台慶大獎38萬。

TVB昨晚舉行《萬千星輝賀台慶2020》，今年的台慶大獎由2018年港姐冠軍陳曉華奪得，贏走價值38萬元的千足黃金及存款。陳曉華表示會珍惜獎金，希望可以延續下去。

昨晚（11月19日）TVB台慶節目內 ，鄭裕玲、陳百祥及汪明荃三人帶領三組藝人玩遊戲，羅浩銘與楊明率先領得5萬及10萬的現金獎。

之後由汪明荃抽出3位幸運兒：黎耀祥、陳曉華與陸浩明，可惜黎耀祥與陸浩明都因所選的私家車太高速而失敗，最後由陳曉華奪獎。

陳曉華贏獎後非常緊張，要在汪明荃的提醒下才懂得祝公司生日快樂。之後她接受傳媒訪問時就表示獎金來得突然未想到如何運用，但就表示想請劉佩玥、林盛斌及謝東閔食飯，因為他們落力為她打氣。

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陳曉華未決定如何用38萬。（黃建輝攝）

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歷屆得獎者

TVB每年抽台慶大獎都是藝員間的矚目盛事，得獎者獲得獎金後如何運用也是一門學問。2018年得主黃庭鋒就用得其所，他當時贏得大獎51萬，後來接受TOPick訪問時表示有了這筆錢令他的生活輕鬆了很多。

今年9月，他更以台慶獎金做首期，成功在天水圍濕地公園路的新盤Wetland Seasons Park第三期中，購入一個兩房單位。

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2019年的台慶大獎得主是邱晴，她當時贏得總值港幣52萬的獎金獎品（30萬理財存款戶口）。她當時就表示會先請同事吃飯，但其餘的錢如何運用就未想到，但會參考黃庭鋒的做法把獎金儲起。

2017年得主余思霆並贏得100萬獎金獎品，她就先把一部分的獎金用來交房租及保險，並為家人買好了回台灣和回紐約的機票，也有用錢去學潛水自我增值。

2016年的得主李嘉也贏得100萬的獎金獎品，他把8成的獎金用作投資並賺了兩倍，並向傳媒表示主要儲錢傍身。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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