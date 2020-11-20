【新冠肺炎】源頭不明個案自11月起比例惡化達51%　專家：第四波疫情早已出現

▲ （資料圖片）

本港新冠肺炎疫情有反彈跡象，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，本港源頭不明個案自11月起有惡化趨勢，比例更達確診個案的51%，而從科學數據分析，第四波疫情早已出現。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為本港進入第4波疫情，詳情即看：【下一頁】

何栢良續指，本月有一半本地個案源頭不明，形容情況正進一步惡化，現時超過六成確診者發病後5日或以上才確診，情況不理想。他續說，市民也有一定責任，因有部分人發病後仍然延遲求診，又或取了樣本瓶後延遲交還，令整個流程拖慢。

他建議當局應適時考慮進一步收緊防疫措施，包括限制室內處所的活動，同時收緊不需要戴口罩的活動，強調應加防預防措施，並非出事後才補救。

消息指政府將宣布全港小一至小三學生，下周一起暫停面授課堂，詳情即看：【下一頁】

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心總監黃加慶昨日（19日）出席疫情記者會指出，目前令人愈來愈擔心，12宗確診個案，４宗本地確診個案中有2宗不明源頭本地個案，跟進逾20宗初步確診個案，大部分屬於本地個案，來自不同地區，詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎