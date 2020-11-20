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【學校防疫】袁國勇拆解鼻病毒在學校肆虐原因　指學生不應在校內進食或脫口罩

社會 12:23 2020/11/20

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袁國勇指本港已進入第4波新冠肺炎疫情。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情似有反彈趨勢，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，本港開始進入第4波疫情，根據過往經驗所有疫情爆發源自輸入個案，而又今波疫情應是源自尼泊爾輸入個案，其後出現感染群組，顯示各區有零星個案，反映各區出現隱性傳播，有理由相信目前是第4波疫情的開始。詳情即看：【下一頁】

同時受上呼吸道感染夾擊，近日多間學校都爆發上呼吸道感染，繼幼稚園需要暫停面援課堂後，政府亦將宣布小一至小三下周一起暫停面授課堂。詳情即看：【下一頁】

袁國勇指出教育局應該建議所有學校，提醒學生在上學前要吃飽，在學校不要飲水吃東西。他強調有學校容許學生在校內吃東西，這個是很嚴重的錯誤，因為脫下口罩就很高風險，而且小朋友不太注意自己衞生，他們很多時候都周圍摸。

袁國勇指出學校爆發上呼吸道感染與防疫措施不足有關。（梁偉榮攝）

他解釋近日引起上呼吸道感染的鼻病毒，要消毒5分鐘先消失，如果使用酒精搓手液的時間不夠長，就不可以殺死病毒，相反新冠肺炎病毒一旦接觸酒精就可以死，故此消毒及防疫措施做得不足，學校仍會爆發上呼吸道感染病例。

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記者：伍瑋瑋

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