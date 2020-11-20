【萬千星輝2020】麥美恩忘形兜頭拍6號　陸浩明問Mayanne：點解你咁肉緊【有片】

▲ 麥美恩太肉緊不小心拍甩陸浩明的眼鏡。

《萬千星輝賀台慶》在昨晚（11月19日）於TVB將軍奧電視城舉行，一眾小生花旦盛裝出席。適逢《萬千星輝賀台慶》第53周年，最令人期待的台慶大獎合共送出千足黃金及存款，合共53萬元。

當中台慶大獎黃金及存款總值38萬，最後由《2018年度香港小姐競選》冠軍陳曉華奪得，有份角逐台慶大獎的「6號」陸浩明失落獎金獎的同時，更慘被好友麥美恩打甩眼鏡，場面非常好笑。

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▲ 6號、陳曉華、黎耀祥角逐台慶大獎。（TVB截圖）

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失落台慶大獎

台慶大獎由Lisa姐汪明荃抽出三位幸福兒，分別由6號、陳曉華、黎耀祥角逐，陸浩明表示「第一年抽中」，其後將主持重任交由好友麥美恩Mayan。

當6號準備挑戰時，林溥來表示6號埋中獎後可以和女朋友結婚，而Mayanne則在旁激動吶喊：「38萬！」，6號著她不要吵。

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最後6號遊戲「炒車」，Mayanne因過於肉緊，一巴打甩6號眼鏡，為好友感到可惜，6號哀歎：「38萬呀！」，最後大獎由人生第一次中獎的陳曉華奪得。

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IG發表感受

失落台慶大獎後的6號1秒回到主持崗位，表現專業。其後6號在IG發表感受：「Yeah 完show 啦，我想講台慶有機會中大獎真係真係好興奮同緊張!! 當時同38萬係1cm嘅距離，結果嗰條濕滑嘅公路...... 架的士....... 我終於明白咩叫做擦肩而過。」

▲ 6號與眾人合照。（取自IG）

6號亦大方恭喜陳曉華，自己則繼續努力工作，並標籤「人生第一次」、「麥小姐點解你咁肉緊」、「眼鏡冇事夠硬淨」和「下年再中過」。

Mayanne則在Facebook留言：「Finding that moment，每一年都希望有成長有進步，最後係好感恩感激台前幕後又有美好回憶。」

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