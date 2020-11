癌症保骨系列 – 晚期前列腺癌骨轉移常見 補骨助減併發症防骨折

前列腺癌位列第三大男性癌症殺手,¹由於早期沒有明顯病徵,不少患者確診時病情已屬中期至晚期,出現骨骼相關事件 (skeletal-related events, SRE) 的風險亦隨之增加。臨床腫瘤科專科潘明駿醫生表示:「接近9成晚期前列腺癌患者會出現骨轉移,骨骼相關事件有機會導致骨折或半身不逐等嚴重後果,因此患者在專注抗癌療程外,亦應積極預防骨骼相關事件。」

▲ 臨床腫瘤科專科潘明駿醫生

骨骼相關事件致併發症 或削弱活動能力

骨轉移可能會導致不同的骨骼相關事件,²當出現嚴重痛楚,患者需接受藥物治療,甚至電療。⁴如骨骼被嚴重侵蝕,患者會出現病理性骨折,常見於大腿骨等承重位置。⁵如脊椎骨受到癌細胞侵蝕,塌陷的脊椎有機會壓到附近的脊椎神經,令神經線受損,以致影響活動能力、半身不逐或大小便失禁。³

骨骼相關事件有機會導致併發症,由於經歷骨折和行動不便的患者需長期臥床,有機會增加肺炎、下肢血管栓塞或背部出現褥瘡的風險。⁶一些大型研究指出,由於併發症風險增加,出現骨骼相關事件的患者死亡風險亦可能隨之增加。⁷潘醫生表示:「只要積極預防及處理骨骼相關事件,骨骼相關事件很少會直接令患者死亡。」

補骨治療助減併發症改善生活質素

出現骨轉移的前列腺癌患者本身可能需接受荷爾蒙治療或化療等抗癌療程,同時亦需針對骨轉移接受治療。8針對骨轉移的補骨針主要分為兩類藥物,包括靜脈注射的雙膦酸鹽類藥物和皮下注射的RANK配體抑制劑。大型研究顯示,相比起雙膦酸鹽類藥物,RANK配體抑制劑能更有效延遲骨骼相關事件發生,⁹減低其衍生的死亡風險,¹⁰而此藥物亦適用於腎功能較差的患者。⁹

曾有七十多歲的患者因骨痛而求診,始發現患有前列腺癌及骨轉移,並已出現脊椎骨下陷,以致難以走路,後來他接受荷爾蒙治療及電療以控制前列腺癌的病情。如骨骼相關事件再次發生,他可能會喪失活動能力,並需長期臥床。為免再次出現併發症,患者除接受前列腺癌治療外,每月覆診時亦會注射RANK配體抑制劑,骨痛得以紓緩,至今沒再出現骨骼相關事件。

