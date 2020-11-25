【高效學習】陪子女做功課好勞氣 社工爸爸：請先把做功課責任交回子女

▲ Chris Sir分享如何培養子女做功課的自律感。

子女做功課拖拖拉拉，父母的確很費心。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請註冊社工文正康（Chris Sir），分享如何培養子女做功課的自律感。

文正康是兩孩爸爸，兩個兒子也是小學生，他自小便培養兩個兒子做功課的自律感。要培養子女做功課的自律感，Chris Sir建議父母首先同子女強調「做功課是你的責任」，爸爸媽媽只是在旁邊協助及提點，

將責任交回給小朋友，令小朋友知道他需要做功課，功課是他們自己的事情。

打造專心溫習角

其次，安靜的環境對於孩子做功課，也極度重要。Chris Sir表示，家長要幫助子女打造專心溫習角，即是安排他們定時、定點在同一個位置溫習，桌面上不要放置玩具，家人也不會看電視，以免影響子女的做功課的情緒。

譬如舉個例子，他放學回到家五點半，他們便知道要坐在書桌上做功課及溫習。

此外，家長還可以協助他們去預備收納箱，收納箱裏面要預備好足夠的文具，避免他們做功課的時候悶悶地會走去玩。

最重要的是，情緒對學習都好重要，如果小朋友放學回家後覺得很累，家長不要要求立即去做功課，可以讓子女先飲水，去洗手間，甚至可以做呼吸練習，讓情緒先安靜下來，

做功課都醒神點，試想下我們有時收工回家都很累，叫你立即做家務都會感到辛苦，何況我們的孩子，每日上學多個小時，所以情緒對學習都好重要，我們不妨可給予留白的時間，做孩子想做的事，等他們休息下，效果反而更理想。

學習進度學習榜

Chris Sir更為兩個兒子製作了學習進度學習榜，學習榜主要有4個元素，第一樣東西是記下完成的時間，記錄小朋友何時完成功課，給予明確的目標，例如每日6點半前便要完成某樣事情。

第二樣東西是修正功課的數量，很多小朋友做功課錯漏百出，我們再給予目標，記下每次需要改正的地方，多少數量要改，目標要達到0。

第三樣東西是安坐的時間，很多小朋友都坐不定，我們都給予目標，如果初小的小朋友，我們建議他們坐定定做功課的時間大約15至20分鐘，高小的小朋友時間可延長，20至25分鐘，或者達到30分鐘，我們便記錄他們每次做功課可以坐下多久。

第四點是，要幫助他們建立責任感，檢查自己的功課是否做齊，做完功課可以在手冊上打個剔，等他們建立自己管理自己的能力 ，這個表最重要是幫助小朋友記下這四樣東西。

如果用了進步學習榜，子女做得好理應給予獎勵，做的欠佳不要懲罰，反而要跟小朋友檢討下，究竟哪些地方做得不夠好，究竟是不懂、無法做到還是作業太多？

爸媽要同小朋友強調，進步表不是設置時限，而是這是記錄小朋友可見的進步，試想如果平時做功課需要１．５小時，１個半月後他見到自己在１小時內已經完成，而且多了時間出來玩，對於小朋友的動力更加大。

記者：鄺嫻