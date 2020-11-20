【2020聖誕節】K11購物藝術館聖誕市集　工作坊品嘗芝士美酒自製手工藝

▲ (K11購物藝術館提供)

又到聖誕，今年K11購物藝術館除搜羅了一系列的精選聖誕禮物，於12月期間，更會舉辦連串聖誕工作坊及聖誕節市集活動，讓大家在同一場地內也可感受不同的聖誕元素。

聖誕假日市集

在12月的4個周末及周日，大可逛逛K11購物藝術館的聖誕假日市集，尋找各式各樣最Fun最Cool的設計聖誕禮物。市集充滿玩味，場內包括塔羅占卜、手工肥皂、手工製英文書法聖誕飾物、尼泊爾手工製手偶、手作聖誕飾物及節日限香薰禮盒等，手作精品大可為自己及另一半呈上最貼心驚喜！

日期：12月5、6、12、13、19、20、24-27日

時間：11am-9pm

地點：K11 購物藝術館一樓及二樓

▲ 手工製英文書法聖誕飾物。(K11購物藝術館提供)

聖誕工作坊

K11 KULTURE Academy工作坊則可讓大家享受自家製節日手工藝作品的樂趣以及品嘗芝士和品酒的完美搭配。



冬日聖誕花環工作坊

利用全歐洲進口的辣椒、香葉、乾果和其他季節鮮花，動手製作獨一無二的聖誕花環，並將這份親手製作的花環掛上大門，或送給與摯愛分享節日的喜悅

日期：12月6日 (星期日) 3pm-5:30pm

費用：$780

▲ 工作坊可動手製作獨一無二的聖誕花環。(K11購物藝術館提供)

聖誕芝士巡禮品酒工作坊

聖誕芝士巡禮，刮出軟綿綿「芝」味 ，可輕鬆品嘗3款特色葡萄酒：南澳的Shira紅酒、長相思(Sauvignon Blanc)及法國香檳，同時每人可享拉克萊特乳酪(Raclette Cheese)或乳酪火鍋(Cheese Fondue)乙份及芝士拼盤搭配葡萄、麵包、蘋果及火腿等食材，品嘗4款不同芝士。

日期：12月12日 (星期六) ，6pm-8pm

費用：$650

▲ 工作坊可品嘗3款葡萄酒及4款芝士。(K11購物藝術館提供)

其他精選聖誕禮物

長頸鹿書檔（$560/K11 Design Store）

可愛又活潑的Zuny 書檔為你的書桌、書架和櫃子增添樂趣。

▲ 長頸鹿書檔。(K11購物藝術館提供)

Stack the Bones Game（$300/K11 Design Store）

骷骷髏骨層層疊將平常使用的整齊木塊以純白的骨頭狀的積木代替，讓你體驗釜底抽薪的刺激感，絕對是一款老少咸宜的聖誕節遊戲！

▲ 骷骷髏骨層層疊。(K11購物藝術館提供)

Carbonator 3 氣泡水機（$1,549/K11 Design Store）

不鏽鋼座式氣泡水機讓你在家就能輕鬆喝到氣泡水。

▲ 氣泡水機。(K11購物藝術館提供)

Ricordi 陶瓷編織皮革手環（$585/Crudo）

Crudo主打全客製化的皮革飾品，透過手工訂製飾品，傳遞雋永心意，為重要回憶留下獨一無二的印記。

▲ 陶瓷編織皮革手環。(K11購物藝術館提供)

記者：May