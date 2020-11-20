【運動教學】聖道迦南書院積極推廣飛盤成種子中學　體育科主任：藉飛盤運動鍛鍊團隊協作精神

▲ 7年前開始積極推動此運動的基督教中國佈道會聖道迦南書院，體育科朱創建主任表示，要求技巧不算高，能凝聚學生間的感情。

在主流運動籃球、足球、排球以外，近年有學校體育科，引進台灣流行的飛盤運動，更把運動作為領袖培訓的平台。7年前開始積極推動此運動的基督教中國佈道會聖道迦南書院，近年培養精英運動員，該校飛盤隊內也有不少女將，到底此運動的趣味度在哪裏？

基督教中國佈道會聖道迦南書院是飛盤種子中學，自2015年開始舉辦學界邀請賽，並曾獲邀到教育大學向準體育老師教授飛盤，現時已有舊生到小學任教飛盤，學校更有原創的球衣和盤子設計。體育科朱創達主任是運動推手，他謂因見到此運動在台灣水平很高，曾帶領中六學生赴台學習，一齊考取教練證書，之後把運動推動到社區。

▲ 7年前積極推動飛盤運動的聖道迦南書院，由體育科朱主任作為推手作推動，他解釋，運動要求的技巧不算高，有助凝聚學生間的感情。(黃建輝攝)

戶外活動 提升多巴胺

朱主任推崇飛盤的正能量，現時學校引用一位飛盤教練設計的軟盤，亦為小學設計多樣化的競技遊戲，派出中一運動員到小學示範運動，藉此提升學生的信心及領袖才能。他解釋迦南書院體育項目繁多，包括籃球、足球、排球、攀石、單車、劍擊隊等，然而飛盤感覺很親民，要求技巧不算高，能凝聚學生間的感情。「當雙方完成賽事後，皆習慣圍圈並搭住膊頭，互相道出欣賞對方的地方，那是傳統運動較少見的體育精神。」

他指小學生也可嘗試用軟盤體驗運動，先透過閃避球模式玩躲避飛盤、定點擲準、接玩計分賽；中學以飛盤爭奪賽為核心發展項目，賽制需要高速跑動、跳高接盤、追盤等動作進行。

飛盤玩法多樣化，可以打男女混合賽。賽制由最少3人，到5人或7人對賽。場地彈性很大，細至一個羽毛球場地已可比賽；若運動場地是偌大的戶外，更有助提升多巴胺，令同學感到心曠神怡。

▲ 校隊在「上海青年飛盤錦標賽」拿下中級組冠軍，比賽後雙方互相欣賞。

以下是該校入小學的設計活動：

基礎訓練雙人雙盤傳接︰二人各有一個盤，站在10米距離中作定點傳接，之後按能力拉開距離。

接力傳盤射龍門︰可以安排兩隊作賽，二人組成一隊拋出10個盤子，由一位同學在定點傳給中間的同學，由他射中龍門得分。

門檻低技巧易學 人人可掌握

平時在沙灘見到一般人玩飛盤，看似簡單的拋拋接接，放在正式飛盤賽程中，節奏要快上十多倍。該校體育助教Alvin Chan指出，每場賽制打1小時1局，由組員合作把盤成功互傳、前進至得分區達陣得分，若持盤者持盤多於10秒，或遭遇到對方成功攔截，進攻一方便要改為防守方，故賽程很刺激和緊湊。而訓練模式會先指導學生掌握拋接盤手勢，繼而玩二人定點接盤，由十米短距離開始慢慢拉開距離，技術成熟後再加入路綫設計以提升移動狀態中的拋接能力，最後由三對三作小型比賽。

運動場內只有兩個崗位，控盤手（Handler）負責縱覽整個局，把飛碟精準地傳給隊員，作出進攻；而跑位者（Cutter）則負責突破對方防守，迷惑對手以協助控盤手，帶動盤壓向得分區取分。

所有人都會是Handler和Cutter，大家角色常要互補，也同樣要掌握好傳盤與接盤技巧，以及準確度，並學會以正反手互換製造假動，去避開別人擾亂。

男女皆宜 節奏明快

飛盤因盤子材質又薄又輕，加上玩法簡單，因此比起主流球類運動，其撞擊和身體接觸相對低，不只適合小學生，也適合女仔玩。

校隊隊長中四的劉家妍和黃文軒都是擔當Handler角色，他們謂責任既包括閱讀球賽，也需要觀察組員情況，適當時出手解決危機，當中提升到他們的專注力。

家妍個子雖然不太高，但彈跳力好，由中一起加入飛盤隊。她笑謂自己讀小學時性格內向，自中一玩飛盤後，性格變得開朗，懂得打開心扉。

當然也曾有過輕微損傷，例如高空彈起搶盤時，曾擦損手踭，也曾試過拗柴。然而玩飛盤是相對安全，飛盤會在不同場地進行，例如我們試過在草地、石地，斜波作賽，每個場地的地勢、當天天氣，都會影響玩飛盤，這也是最有趣的地方。

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不設裁判 考驗雙方溝通

文軒則解釋，運動的趣味是能讓人即時取得很大滿足感，而且飛盤賽沒有裁判，是由雙方參與者判斷是否有人犯規或要罰出局。

例如大家遇到誤解時，需要良好的溝通和解難能力，而達成共識的過程，也考驗到我們作為運動員的溝通和解決問題的能力，所以我們都覺得飛盤是一項很gentleman的運動！

▲ 看似簡單的拋拋接接，卻需要很大體能。(黃建輝攝)

精英運動員︰喜歡飛盤的人情味

聖道迦南書院近年培養精英運動員，就讀中六的前隊長楊泰溱（Raymond）現在是港隊U20運動員，分別於菲律賓馬尼拉「2019國際青少年飛盤錦標賽」和「上海青年飛盤錦標賽」獲選最佳男隊員。Raymond謂玩飛盤者體型不拘，肥瘦也可以玩得叻，最講求全身協調能力。「因為它需要邊跑邊接，非常考驗策略，雖然需要運動員埋身玩，但它仍是相對安全的運動！」

▲ Raymond現在會協助培訓師弟妺。(黃建輝攝)

Raymond謂每次玩完飛盤，都能抒緩壓力，因此備考DSE也不會停止運動。技巧上，飛盤需要判斷風向、風力，去作出最佳判斷，相對其他球類例如足球，飛盤是合作性運動，要倚靠所有人同時專注才可進行。「當你接失一個盤，大家都要由攻變為守，不只影響你一個人，因此學飛盤是不可個人主義，我比較喜歡飛盤的人情味。」

記者：胡麗珊