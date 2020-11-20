【大富翁】恒隆送60萬免找數簽賬額及總值高達100萬獎品　憑大富翁抽獎卡贏取18K白金鑽石頸鏈【附獎賞詳情】

▲ 恒隆地產推出《「賞」您成為大富翁》聖誕企劃。

今年是「大富翁」誕生85周年，恒隆地產聯同全球首家主題體驗館—香港大富翁夢想世界推出《「賞」您成為大富翁》聖誕企劃，於恒隆地產旗下七大商場大派聖誕禮物！

送出$60萬免找數簽賬額及總值高達$100萬獎品

由2020年11月18日起至2021年1月3日，顧客凡於指定抽獎網站登記賬戶並在恒隆旗下商場包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場消費滿港幣500元，即可參加抽獎一次。

除可即時贏取商戶禮遇外，更可參加「終極大抽獎」，有機會贏取由中信銀行(國際)送出的信銀國際信用卡港幣60萬元免找數簽賬額及其他豐富獎品總值高達港幣100萬元。

網上登記即時進行抽獎

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《「賞」您成為大富翁》企劃的抽獎活動將於抽獎網站進行。顧客只需於推廣期內，在指定抽獎網站成功登記賬戶，即可免費獲贈迎新禮品限量大富翁貼紙套裝或防盜卡套乙份。

同時，如成功邀請兩位朋友登記賬戶，更可獲贈特別禮品限量版大富翁杯墊套裝乙份！

此外，顧客凡於恒隆旗下商場消費每滿港幣500元，即可換領網上抽獎機會一次。每次抽獎可獲得「大富翁抽獎卡」乙張，種類包括地契、機會、 起點、水務局、巨額稅款、電燈公司、免費泊車及大富翁85周年特別卡 ，顧客可憑抽獎卡獲得以下不同獎賞：

點擊大圖了解獎賞詳情：

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獎賞一：「即抽即中」獎

每次抽獎可獲得「大富翁抽獎卡」乙張，並即時贏取由恒隆地產送出超過130款的禮品，包括中環奢華粵菜卅二公館港幣4,000元或2,000元電子現金券、大富翁85周年香港紀念版棋盤遊戲、運動用品及首飾商戶如adidas和Pandora港幣100元電子現金券、多國美饌如Lady M New York、King Ludwig Beerhall和牛角Buffet港幣50元電子現金券以及其他商戶優惠券！

獎賞二：「同色地契」獎

只要集齊一套相同顏色而不同地名之地契卡，可額外贏取豐富獎品，如FOXX 24吋行李箱（港幣1,900元）、Daniel Wellington Classic St Mawes 36mm 玫瑰金蛋殼白錶盤腕錶（港幣1,580元）、法國嬌蘭御庭蘭花豐盈泡沫潔面霜（港幣840元）及24K金超凡補濕妝前底霜（港幣580元）、MI MING MART POME海洋納米 5 秒 V 面提升面膜兩片（港幣 476元）、莎莎SUISSE PROGRAMME智能活水保濕護理套裝 (5 件裝)（港幣488元）、Pandora 限定首飾收納袋（港幣450元），更有潮流服飾商戶如Thomas Sabo和Y-3港幣500元電子現金券、人氣餐廳如Pizza Express Lab和Wolfgang's Steakhouse港幣250元電子現金券等。

獎賞三：「終極大抽獎」

每張「大富翁抽獎卡」同時附帶一個神秘密碼，讓顧客可參加將於2021年1月8日舉行的「終極大抽獎」，贏取總值高達港幣100萬元的終極禮品，當中的大獎由中信銀行(國際)送出信銀國際信用卡港幣60萬元免找數簽賬額及大富翁灰色原木珍藏版（港幣3,800元）；二獎為周生生18K白金鑽石頸鏈（港幣256,000元）；而三獎則為周生生「Lady Heart」18K白金鑽石頸鏈（港幣195,000元），絕對不容錯過。

中信銀行（國際）客戶尊享額外抽獎機會

中信銀行（國際）客戶凡成功登記抽獎賬戶，即可獲得「大富翁抽獎卡」乙張；如以信銀國際信用卡於恒隆旗下商場消費滿港幣500元，更可獲得雙倍抽獎機會！

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責任編緝：王芷瑩