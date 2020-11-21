8,500萬職位瀕臨淘汰 職場十大技能轉型保飯碗

踏入創科年代，人工智能、大數據、雲端系統等應用愈趨成熟，與此同時，人力需求亦因自動化技術的普及而迎來翻天覆地的轉變。根據世界經濟論壇（World Economic Forum）上月發表的研究報告，預期未來5年將有8,500萬個職位被機械取代，想繼續在職場生存，50%打工仔都需要接受再培訓以提升技能。事實上，受疫情影響，各行各業都正面臨裁員減薪，與其擔心隨時收大信封，不如好好運用政府的2萬元資助，及早進修拓展技能，裝備自己來應對未知的挑戰吧﹗

想保飯碗，先決就是要了解未來職場需要。報告列出10大未來必修新技能，當中包括分析、創新、批判、抗壓等軟技能，還有程式、科技等硬技術。

報告又指，不少僱主期望員工能在未來6至12個月內掌握這些職場最新技能。當然，沒有事情是可以一蹴而就，但如果想快速開始進入進修軌道，亦可以先選一些較短期課程，然後再逐步提升自己。

2個月內，瞬間改變!

為人生編劇提升抗逆力

一場世紀疫症，正好印證抗逆能力對現代人的重要性。面對突如其來的挑戰，如果我們能夠提高對自我及處境的覺知和主導，便能夠重新反思及計劃自己的人生故事。透過學習編劇、敘事治療及認知心理學的理論和技巧，體驗實踐、探索及開啟自我內在潛能，可以改善固有的處事方法，蛻變成更優良強大的自己，達致重新編寫屬於自己的人生劇本。

修業期﹕30小時

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大數據實踐智能物業管理

踏入大數據的年代，各行各業也正面對數碼轉型，物業管理也不例外。從業員如果懂得掌握大數據分析的技巧和知識，同時了解最新的物管方案如數碼人流管制、電子門鎖、智能地毯等，不但有助提升物業和設施管理的效率和效能，對職場發展亦有甚為有利。

修業期﹕5星期

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改善溝通發揮領導才能

重複性高的工種容易被自動化程式機械所取代，相反，需要人際溝通的管理工作，其人才需求卻一直有增無減。「行政人員從舞台演說到管治能力」課程透過戲劇訓練，讓學員掌握運用肢體和語言等溝通技巧，改善表達和演說能力，從而提升個人魅力及領導才能。

修業期﹕10星期

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3至6個月，靈活多變

雲端運算專業炙手可熱

雲端運算技術應用廣泛，近年不少企業也陸續將業務放上雲端，令市場對相關人才需求愈來愈殷切。有意投身專業的話，不妨留意得到雲端平台Amazon Web Services（AWS）加持的課程，除了學習雲端運算執行應用、資源管理及調撥等，完成課程後還可獲AWS解決方案架構師初級認證，為日後發展鋪路。

修業期﹕2至3個月

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數據分析拆解企業問題

環球世界瞬息萬變，商業領袖如果能夠懂得掌握及分析數據，即使面對任何挑戰，也能及早應對，捕捉機遇。「經理業務數據分析」課程透過介紹各種數據分析方法，教授學員對數據分析進行精準的判斷，從而解決企業所面對的問題，以提升營運效率，增加企業價值。

修業期﹕4個月

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知識管理提升企業效能

「知識管理」（ Knowledge Management ）是近年新興的行業，透過有系統地整合、保存和共用企業累積多年的知識和經驗，能有效提升營運效率和競爭力。隨着愈來愈多跨國企業或本地公司開設知識管理人員的職位，市場上相關人才更見求過於供，如果能夠把握機遇趁早學習知識管理的理論知識和技術應用，並多了解業界的最新狀況，相信更有助職場上突圍而出。

修業期﹕4個月

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了解員工心理更有效管理

人事管理從來沒有固定方程式，上司和下屬一旦欠缺良好關係，定會影響整個團體的合作性。作為管理層不妨學習從心理學和管理學的角度深入了解工作團隊的需要，有助穩定人才資源，提高生產力並改善辦公室氣氛。

修業期﹕6至8個月

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1年內，蛻變現眼前

加強雙語能力增優勢

香港作為國際大都會，無論工作、生活或社交都經常接觸到英語，而擁有良好的雙語能力，更絶對有助提升個人的競爭力。坊間其實有不少英語課程可供選擇，其中「翻譯深造文憑」課程涵蓋商業及金融、法律、文學和文化等範疇，理論與實踐並重，最適合經常運用到專業英語的上班族。

修業期﹕9個月

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資訊科技發展前境佳

創新科技是本港「六大優勢產業」之一，隨着互聯網及手機應用程式的廣泛應用，業界對資訊科技人才的需求更是有增無減。有志投身科技產業的話，「商業資訊科技證書」會是不錯的選擇，內容除了基本電腦程式編寫、網頁製作、區域網絡及商業資訊系統等外，還包括企業及管理基礎單元，為畢業生就業或持續進修開拓更多不同出路。

修業期﹕1年

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掌握資訊科技普及技能

資訊科技的力量無遠弗屆，影響力遍布各行各業，置身數碼年代的打工仔，如果能夠多一技傍身，好好掌握信息系統分析、編程概念、網絡技術和數據庫應用等資訊科技基礎能力，即使並非任職IT職位，工作上也會更得心應手，表現更顯全面。

修業期﹕1年

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