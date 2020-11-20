【食用安全】10歲男童食假「鱈魚」連續3日痾油　專家教分油魚、鱈魚及銀鱈魚【有片】

▲ 男童食假「鱈魚」後連續3日痾油，專家教分油魚、鱈魚及銀鱈魚。

食假「鱈魚」居然導致腹瀉？台灣一名10歲男童連續3日痾油，連放屁都噴油，家長因擔心兒子腸胃出問題而到醫院看醫生。經醫生詢問病情，才意外發現男童食過「鱈魚」。其實男童食的並非真正「鱈魚」，而是難以吸收的「油魚」，故導致腹瀉。

據台媒報道，一名10歲男童連連續3天痾油，連放屁都會噴油，在學校要一直跑去廁所用廁紙善後。當時台中慈濟醫院小兒腸胃專科醫生李宇正問男童，痾出的油有沒有黏液，並檢查男童的身體，發現他肚子稍微脹氣、腸子蠕動較快。經問診後，男童表示自己曾食過「鱈魚」，而且因好味還吃了2片。

原來，男童所食的，是肉質較油，且油油的「油魚」。李醫生表示，油魚約含有40%蠟酯，人體無法分解吸收，吃進去只能直接排出，導致腹瀉。部份人更會出現噁心、嘔吐等症狀。

據本港食安中心，常見引致排油腹瀉的油魚包括2種：

棘鱗蛇鯖

異鱗蛇鯖

這2種魚的脂肪含量豐富，且含有蠟酯。不過蠟酯不會因解凍或烹煮過程而分解，食後在人體中難以消化，囤積在直腸。故部份人進食後會腹瀉、腸胃痙攣等。一般在進食30分鐘至36小時內出現症狀，大多於2日內痊癒。

消委會指，由於油魚切開後是以魚扒或魚塊的形式出售，故消費者可從標籤和食物牌資料去認知這類魚。

分辨油魚

如是油魚，標籤上應寫「蠟油魚」或「Oilfish」，不可用其他俗名。如對標籤的魚類名稱有疑問，例如只標籤「鱈魚」而未附魚類的學名或其他資料，便應向店方查詢清楚後才購買。據東森新聞指，油魚皮細薄、沒彈性，魚骨較小。

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分辨真正鱈魚

TOPick亦曾訪問香港魚類學會會長莊棣華，了解如何分辨真正的鱈魚。他表示，鱈魚魚皮有一截是黑色，但近肚位置是銀白色。

他又詳細指出「鱈魚」與「銀鱈魚」的外觀不一樣：

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責任編輯：楊宛茜